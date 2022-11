Amuzeum : le 1er parc éducatif et ludique pour enfants au Maroc ! S'amuser en apprenant et apprendre en s'amusant

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Ce parc ludo-éducatif familial a été imaginé avec soin par ses fondateurs qui ont souhaité être à l’avant-garde en créant un espace où l’amusement est au cœur de la démarche pédagogique : « nous l’avons imaginé et créé parce que nous sommes convaincus que le jeu est un véhicule pédagogique fabuleux, indispensable à l’éveil et au développement de tous les enfants », a déclaré Halima Khayatey Houssaini, fondatrice de Amuzeum.

ÉVEIL ET DÉCOUVERTE DES SENS

À Amuzeum, les enfants ont le droit de toucher, de tester par eux-mêmes, d’essayer et de réessayer, de survoler, de creuser, de rebondir d’un sujet à un autre, d’explorer, de satisfaire leur curiosité, de rêver, de créer, de débattre, de philosopher… En somme, une manière atypique de jouer et de grandir à leur rythme tout en s’épanouissant en toute liberté.

UN ÉVENTAIL D’ACTIVITÉS

Avec un espace de près de 2000 m2 répartis sur 3 niveaux, Amuzeum invite tous les enfants de 2 à 14 ans à voyager dans le temps, dans les concepts et dans les savoirs pour qu’ils s’amusent en apprenant et apprennent en s’amusant.

POUR LA PREMIÈRE FOIS AU MAROC

Amuzeum propose un large éventail d’activités qui ont été spécialement pensées en fonction des âges des enfants et des compétences à acquérir aux différents stades de leur développement : les fouilles archéologiques, steamlab, mini sport, parcours de jeux, trampoline de la voie lactée, simulateur de vol, supermarché, chantier de construction et bien d’autres univers.

Pour le plus grand bonheur des enfants et des parents, Amuzeum propose également des activités extra scolaires thématiques, comme les ateliers robotiques, qui permettent aux enfants de programmer et animer des robots !

SORTIE PÉDAGOGIQUE

Amuzeum organise aussi les sorties pédagogiques, une réelle synergie avec les écoles : les thématiques élaborées dans les classes sont abordées à Amuzeum de manière ludique et plus amusante à travers le jeu en mettant à leur disposition des équipements novateurs et complémentaires aux apprentissages à l’école.

ANNIVERSAIRE

Amuzeum propose également d’organiser l’anniversaire de vos petits bouts de chou sur mesure avec des thèmes originaux qui se déclinent suivant le profil de vos enfants et leurs centres d’intérêts. Qu’ils soient artistiques, scientifiques, sportifs, etc.