Jean-Charles Damblin : “La crise Maroc-France a freiné quelques projets bilatéraux”

Plus d’un an après la réduction drastique d’obtention des visas français, l’impact sur les échanges commerciaux demeure marginal et la France reste le premier investisseur du Maroc. Jean-Charles Damblin, directeur général de la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) est passé dans Le Scan, le podcast actu de TelQuel.

Par Benoit Letry