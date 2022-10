Casablanca : les prévisions de la maire Nabila Rmili pour le budget 2023

Nabila Rmili, maire de Casablanca, a présidé tôt ce mercredi 19 octobre la session ordinaire du Conseil de la ville, dédiée au vote et à l’adoption de plusieurs conventions et décisions, notamment le budget de la plus grande ville du royaume au titre de l’année prochaine. Durant l’année en cours, le budget de la commune de Casablanca était de 3,797 milliards de dirhams. L’année prochaine, le conseil prévoit quasi le même montant (plus de 3 milliards de dirhams) pour la totalité de ses dépenses obligatoires, promettant de lier ces dernières aux revenus. “Nous n’allons pas dépenser plus que nos revenus”, a promis la maire.

Quant aux revenus du conseil, la présidente souligne le rôle crucial des impôts locaux. “96 % des revenus de la commune proviennent des taxes”, insiste Rmili, rappelant que le budget…