Gazoduc Maroc-Nigéria : Abuja compte lever 25 milliards de dollars d’ici 2023

Le projet du gazoduc Maroc-Nigéria semble se rapprocher à grands pas du démarrage effectif de ses travaux, preuve en est la récente sortie du PDG de la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC) sur la question. “Nous comptons prendre une décision d’investissement définitive, dès l’année prochaine”, a annoncé Mele Kyari à Bloomberg avant de préciser que “les discussions autour du financement sont en cours”.

Ce dernier a évoqué une enveloppe de 25 milliards de dollars qui pourrait être débloquée l’année prochaine. Pour l’heure, le patron de la NNPC n’a toujours pas dévoilé l’identité des futurs investisseurs. Kyari table par ailleurs sur une période de 3 ans pour finaliser le premier segment du gazoduc, suivie d’une période de 5 ans pour les autres segments. Le projet de gazoduc semble se confirmer après la signature, il y a quelques semaines, d’un mémorandum d’entente entre la CEDEAO, le Nigéria et le Maroc.

Pour rappel, le gazoduc devrait s’étendre sur 5600 km et traverser 11 pays avant d’atteindre le royaume, d’où le gaz sera exporté vers l’Europe via l’Espagne. En plus de la CEDEAO, le projet a reçu le soutien du fonds d’investissement de l’OPEP et de la Banque islamique de développement.