Gazoduc Maroc-Nigeria : ce que la signature de l'accord avec la CEDEAO a changé

C’est un acte charnière qui s’est produit le 15 septembre dernier. Initié en 2016 par le Maroc et le Nigeria, le projet de gazoduc reliant les deux pays implique désormais un troisième acteur. Car à la mi-septembre, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est jointe officiellement au projet en signant un mémorandum d’entente. Le parachèvement d’un chantier débuté il y a près de trois ans par les diplomaties marocaines et nigérianes. « Les discussions pour une adhésion de la CEDEAO à ce projet ont débuté en 2019. La signature de cet accord parachève trois ans de travail menés du côté marocain et nigérian pour convaincre la CEDEAO du bien-fondé de son projet » nous souffle une source au fait du projet initié par Rabat et Abuja. D’autant que…

