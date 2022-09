“L’homme qui venait du passé” : une enquête de l'inspecteur Ali à Marrakech

Cette aventure de l’inspecteur Ali conduit cette fois le lecteur dans un riad à Marrakech. Rien ne semble presser l’inspecteur, pas même lorsque la sécurité du monde semble être menacée. Mystérieuse histoire : un cadavre a été retrouvé au fond d’un puits dans le patio d’un riad de la ville ocre.

Entre deux bouffées de kif et quelques tajines épicés, l’inspecteur Ali mène l’enquête, aidé de son réseau imparable : les femmes de ménage, les chauffeurs de taxi et les caïds de la drogue. Mais cette fois, il déploie ses antennes plus loin, en France, aux Etats-Unis et en Afghanistan.

Qui est donc le cadavre au fond du puits ? De quel réseau islamiste était-il le chef ? L’enquête mène notre protagoniste de la mafia marocaine aux coffres forts suisses en passant par les hautes sphères du renseignement occidental, véritable casse-tête cosmopolite où se met en place un jeu de piste à l’échelle mondiale, et où Ali progresse avec la nonchalance qu’on lui connaît vers les secrets les mieux gardés de la planète.

Irrésistible comédie sur le monde musulman d’aujourd’hui et la pseudo-guerre qui l’oppose à l’Occident.

