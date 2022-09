Comment la cyberdéfense est devenu un impératif des Forces armées royales

Connue sous deux formes différentes, à savoir la désinformation et les cyberattaques, “la cyberguerre vise la manipulation de l’opinion publique, d’une part, et la désorganisation de l’adversaire par la neutralisation de ses réseaux, de ses systèmes d’information et de ses systèmes de télécommunication, d’autre part”, indique la revue des FAR. À titre d’exemple, la revue évoque la guerre en Ukraine, où les cyberattaques ont précédé les attaques militaires, consistant en des attaques par déni de service distribuées (DDOS) contre des sites d’intérêt ukrainiens, submergeant ainsi leurs serveurs avec des milliers de connexions internet et les rendant par conséquent inaccessibles pendant de longues heures. La même source évoque également l’attaque au logiciel “Hermetic-Wiper” le 24 février 2022, date du début des opérations militaires de la Russie contre l’Ukraine. En effet, le logiciel aurait attaqué…

