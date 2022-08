Algérie : 37 morts dans des feux de forêt

Dans la zone d’El Tarf (est), le bilan s’est alourdi à 30 morts dont 11 enfants, précisent des médias algériens, citant la protection civile locale.

Ces feux ont ravagé près de 1800 hectares de broussailles et quelque 800 hectares de couvert forestier dans les wilayas d’El Tarf, Sétif (est), Souk Ahras (est), Jijel (nord-est), Skikda (est) et Tipasa (ouest). Au total, 39 incendies ont touché 14 wilayas ces derniers jours dont un certain nombre étaient toujours en cours jeudi.

Chaque année, l’Algérie est touchée par des feux de forêt qui sont dus essentiellement aux changements climatiques.

(avec MAP)