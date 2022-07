Associations : de nécessaires “gouttes d’eau dans l’océan”

Bahri

C'est en octobre 2010 que Saad Abid, passionné du littoral, fonde l'association Bahri. Son ambition ? Agir contre la dégradation des plages casablancaises et pour la protection de l'environnement en général. Grâce à des dizaines de bénévoles et des opérations médiatisées, Bahri tente de sensibiliser le public, éduquer les plus jeunes et surtout, participer à la réflexion sur les questions environnementales. "Ne pouvant plus accepter les amoncellements de déchets qui souillent nos plages et nos espaces publics, nous avons décidé de relever le défi de la propreté", peut-on lire dans le manifeste de l'association. Et d'insister sur l'importance "de la compréhension des décideurs des enjeux de la protection de l'environnement au Maroc".