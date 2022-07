Feux de forêt : le pire peut encore survenir 

On pense que le feu est parti de là”, indique Fouad Assali, directeur du Centre de gestion des risques climatiques forestiers (CRCF), en désignant sur une carte maculée de rouge le centre de conservation et de développement des ressources forestières d’Ikaouen, dans la province d’Al Hoceïma. La veille de l’Aïd Al Adha, samedi 9 juillet, les flammes ont gravi la pente herbeuse de ce massif forestier du Rif pour engloutir en quelques minutes les haies de cèdres et de chênes-lièges qui l’entourent. Depuis, tout au long des deux semaines qui ont suivi ce premier incendie, les services de secours n’ont cessé d’annoncer de nouveaux départs de feu dans diverses provinces. Dans les provinces de Taza, Ouezzane, Tétouan, Larache, Al Hoceïma, Taounate et Chefchaouen, plus de 10.200 hectares sont partis en fumée en l’espace de quelques…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner