“Que veut dire penser ? Arabes et latins” : l'apport d'Averroès

Constitué de 15 brefs chapitres, écrit de façon libre, cet essai explore les mots, le lexique : comment on a tâché de dire, en latin, et en arabe aussi, ce que d’un seul vocable imparfait nous appelons “pensée”.

La question “que veut dire penser” débouche sur une méditation nourrie principalement des œuvres du grand philosophe arabe Averroès (Ibn Rochd) et de celles d’Aristote, qu’Averroès commente et pour une part transforme, sans oublier les auteurs médiévaux qui prolongent et discutent, en latin cette fois, les thèses majeures de l’averroïsme.

On sait que les penseurs arabes ont joué un rôle important dans la transmission de la philosophie grecque aux chrétiens occidentaux. Mais seuls quelques spécialistes se donnent la peine de les lire…

