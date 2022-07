RENAULT prend la piste de l'édition 2022 du MANS CLASSIC

Cette année la marque au losange prend la piste avec trois Renault 4CV – première voiture à moteur arrière engagée aux 24 Heures du Mans en 1949 – rappelant à tous les passionnés de courses de voitures anciennes le succès obtenu par ce modèle populaire en 1950.

Les trois 4CV seront pilotéespar des équipages d’exception. Leduo composé parAlain Serpaggi, vainqueur de l’indice de performance aux 24 Heures du Mans en 1969, et Géraldine Gaudy, journaliste à l’Argus, au volant d’une Renault 4CV réplique de la version iconique de 1950. Julien Saunier, vainqueur en titre du Trophée Alpine, épaulé par Patrick Henry, pilote de WRC (World Rallye Championship) et le duo composé du pilote belge Christian Chambord et de son coéquipierJean-Pierre Prévot, piloteront deux 4CV répliques de celles de 1951.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

ESPACE CLUBS

Dans l’enceinte du circuit historique, Renault installera une exposition célébrant deux icônes de la firme de Boulogne-Billancourt: les Renault 4CV et Renault 5, dont cette dernière fête en 2022 son 50ème anniversaire.

Renault Classic a ainsi préparé pour tous les amoureux des anciennes une exposition mettant en scène 9 versions de Renault 5 et 9 versions de 4CV. En complément, plus de 100 véhicules de collectionneurs privés rejoindrontla fête dans l’espace clubs Renault.

RENAULT & ARTCURIAL MOTORCARS

Cette édition du Mans Classic marque le début de la collaboration entre Renault et Artcurial. Le 2 juillet prochain, 8 lots exceptionnels seront proposés à la vente, offrant aux collectionneurs l’opportunité de s’approprier une partie de la légende Renault, et donner ainsi un second souffle à des trésors automobiles jusque-là conservés dans les réserves de la marque.

La première star de la section « The Renault Icons » sera la Renault Formule 1 RE40-03 de 1983 ex-Alain Prost.

LE MANS CLASSIC

Créé en 2002 par Peter Auto, en association avec l’Automobile Club de l’Ouest, Le Mans Classic offre une formidable rétrospective des mythiques 24 Heures du Mans. La manifestation, qui avait été plébiscitée dès sa première édition, n’a cessé de grandir jusqu’à attirer 195.000 spectateurs en 2018.

C’est le plus grand rassemblement de voitures anciennes avec 800 voitures de course en piste et 8.500 automobiles de collection dans l’enceinte générale du circuit spécialement aménagée.

Renault a participé à 8 éditions du Mans Classic, depuis son lancement, l’édition 2022 étant la neuvième.