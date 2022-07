Nestlé fête ses 30 ans de fabrication locale au Maroc

L’usine Nestlé d’El Jadida vient de célébrer son 30ème anniversaire. A cet effet, le groupe a organisé un évènement auquel ont pris part le Ministre de l’Industrie et du Commerce, M. Ryad Mezzour, le Gouverneur de la Province, M. Mohammed El Guerrouj, l’Ambassadeur de Suisse au Maroc, Son Excellence Guillaume Scheurer, ainsi que la Directrice Générale de Nestlé Maroc, Mme Imane Zaoui.

« Nous célébrons aujourd’hui trois décennies d’engagement et d’efforts déployés par Nestlé Maroc en termes d’investissement, d’innovation et de création d’emploi qui ont permis au groupe de se positionner en acteur majeur de la filière laitière et de la production du café soluble au Maroc. Nous sommes fiers de cette présence ancrée au Royaume qui atteste de l’attractivité et de la compétitivité de la destination Maroc, du grand potentiel de l’industrie agro-alimentaire et de la qualité de nos ressources humaines.

De par sa production de produits alimentaires de qualité répondant aux besoins du marché local et de l’export, Nestlé Maroc s’inscrit en droite ligne avec les priorités du secteur en termes de promotion de la fabrication locale et du renforcement de l’intégration entre l’amont et l’aval du secteur. Ce qui contribue davantage à la sécurité alimentaire et à la souveraineté industrielle de notre pays, conformément aux Hautes Orientations Royales. » a déclaré M. Ryad Mezzour.

Imane Zaoui a exprimé la grande fierté du groupe de produire localement des marques internationales répondant parfaitement aux besoins des consommateurs marocains. « Je tiens à rappeler que nous exportons 80% des produits café que nous fabriquons depuis notre usine à El Jadida vers des marchés comme l’Algérie, la Tunisie et l’Egypte, entre autres pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord » a-t-elle ajouté.

Inaugurée en 1992, l’usine fabrique différentes gammes de café, du lait en poudre entier enrichi et du lait de croissance. Tous ces produits sont alignés sur les normes de sécurité et de qualité les plus strictes, conformément aux standards fixés par les organismes internationaux de certification.

Également certifiée pour sa gestion de l’environnement, l’usine a réussi à atteindre le niveau zéro en matière de déchets et a accueilli la première centrale solaire de la ville en 2021. L’installation produit à elle seule 1,7 GWh d’électricité par an à partir d’un terrain de 7 000 m2, abritant près de 2 600 panneaux photovoltaïques (PV).