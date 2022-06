Samsung s’associe à Microsoft pour intégrer l’application Xbox au Gaming Hub sur ses modèles Neo QLED 8K/4K, QLED et Smart Monitor 2022

Samsung Electronics Co., Ltd, premier fabricant mondial de téléviseurs pour la 16e année consécutive, annonce que Xbox sera disponible au sein du Gaming Hub Samsung, dont le lancement est prévu prochainement. Cette nouvelle plateforme de découverte de jeux en streaming sera disponible sur les Smart TV Samsung 2022 Neo QLED 8K, Neo QLED 4K et QLED, ainsi que sur la gamme Smart Monitor 2022.

Le Gaming Hub Samsung sera ainsi la 1ère plateforme au monde à intégrer l’application Xbox. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs du Gaming Hub Samsung auront la possibilité, via l’application Xbox, d’accéder en streaming à plus de 100 jeux de haute qualité, tels que Halo Infinite et Forza Horizon 5. Par ailleurs, ils pourront jouer aux nouveaux jeux dès leur lancement par Xbox Game Studios et profiter des franchises iconiques de Bethesda Softworks ou d’autres éditeurs.

Basé sur le système d’exploitation Tizen, le Gaming Hub Samsung est une nouvelle plateforme de découverte de jeux en streaming qui allie le meilleur des caractéristiques techniques du téléviseur et de ses fonctionnalités Smart afin de proposer aux gamers une expérience optimale sur les Smart TV Samsung 2022. Les joueurs peuvent ainsi accéder instantanément à leurs jeux préférés, créés par des partenaires leaders du secteur. Outre l’application Xbox qui donne accès à une centaine de jeux via le Xbox Game Pass, les joueurs bénéficient également d’une expérience de jeu incroyable, caractérisée par un temps de latence réduit et des graphismes époustouflants, grâce aux performances avancées des Smart TV et Smart Monitor 2022.

“Xbox est un partenaire essentiel de Samsung. Il partage notre vision et notre volonté de permettre aux joueurs du monde entier de profiter chez eux d’une expérience ultime de jeu en streaming”, a déclaré Won-Jin Lee, Président et Directeur de la Business Team Services de Samsung Electronics. “Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Xbox en intégrant l’application Xbox au sein du Gaming Hub de Samsung. Les possesseurs d’une Smart TV Samsung pourront désormais accéder à plus de 100 jeux via le Xbox Game Pass. Ils pourront jouer à leurs jeux préférés de façon aussi simple et pratique que lorsqu’ils regardent du sport en direct et des films en streaming sur les Neo QLED et QLED de Samsung.”

“Nous avons pour mission de permettre à chacun dans le monde d’accéder aux plaisirs du jeu et de rejoindre la communauté des gamers. En intégrant l’application Xbox aux Smart TV, nous franchissons une nouvelle étape pour faire de notre vision une réalité”, a déclaré Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming. “C’est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à Samsung, leader mondial des téléviseurs, pour mettre Xbox à la portée d’un plus grand nombre de joueurs. Faire équipe avec Samsung nous a permis de proposer un accès aux jeux optimisé et d’accueillir de nouveaux joueurs au sein de notre communauté.”

Dévoilé lors du CES 2022, le Gaming Hub Samsung repose sur des partenariats avec les principaux services de streaming de jeux comme NVIDIA GeForce NOW et Google Stadia. Avec cette annonce, il devient la seule plateforme Smart TV à inclure l’application Xbox. Le Gaming Hub Samsung sera disponible à compter du 30 juin sur les Smart TV 2022 de Samsung.