RÉSIDENCE NOUACEUR PARC : En harmonie avec la nature

Nouaceur Parc, situé au pôle urbain de Nouaceur, est un projet immobilier qui se distingue par ses équipements modernes et ses finitions de qualité au sein d’un environnement naturel exceptionnel.

Parsemé de sentiers floraux, de jardins privatifs et d’espaces verts, le projet s’inscrit dans une zone d’avenir où se verront multiplier de nombreux commerces, infrastructures et services pour un cadre de vie unique.

Nouaceur Parc a été soigneusement développé par le promoteur immobilier Soukania en 2 tranches, qui, pour garantir la qualité des constructions et des finitions ; a confié sa construction au leader du BTP au Maroc TGCC. La première tranche a été livrée pour le grand bonheur des familles résidentes, et la deuxième est en cours de livraison dont les titres sont disponibles.

La résidence Nouaceur est fermée et sécurisée avec parking au sous-sol dédié, qui se distingue par des appartements raffinés et aménagés avec soin allant de 63 m² à 157 m² à partir de 710 000 Dh, délivrant un sublime panorama sur la forêt de Nouaceur, et propose des espaces de vie hors pair : vue dégagée, jardin arboré et un parc pour les activités sportives, où vous savourez chaque jour la beauté d’un environnement d’exception.

Les appartements sont composés d’un grand salon, une belle terrasse, une cuisine équipée, une suite parentale, un dressing, une chambre enfant et une salle de bain.

Nouaceur Parc a choisi le meilleur revêtement de sol pour votre intérieur : le marbre. Synonyme de luxe et de raffinement, ce matériau se mêle parfaitement à toutes les ambiances déco auxquelles il apporte élégance et modernité.

Les chambres disposent du parquet au sol, afin d’apporter une touche chaleureuse, naturelle et saine à la pièce. Et pour faire de votre salon une véritable pièce à vivre, les appartements sont dotés de larges baies vitrées leur offrant un ensoleillement optimal.

Places de parking, ascenseurs, climatisation, portes blindées … Tout a été pensé pour vous procurer le plus grand confort. Habiter à Nouaceur Parc c’est bénéficier d’un prix du moyen standing avec des finitions Haut Standing.

Splendeur et modernité prennent tout leur sens à Nouaceur Parc !