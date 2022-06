LE KIA CARENS fait son retour au Maroc

Kia Maroc lance la 4e génération du Carens, l’un des futurs piliers de sa gamme, un modèle dont l’espace à bord et la polyvalence ont fait le succès depuis près de 20 ans. En effet, en signant son grand retour, le Carens renoue avec son public marocain, après s’être vendu à près de 5 000 exemplaires depuis son lancement sur le sol national.

Connu et très apprécié au Maroc, le tout nouveau Carens adopte dorénavant un profil de SUV, un design avant-gardiste et offre tout le confort et la technologie d’un véhicule moderne. Avec son air musclé grâce à ses larges lignes qui partent des ailes pour venir s’effacer sur les portières, ses feux avant full LED sophistiqués et leur signature lumineuse en « Y » en plus de la désormais emblématique calandre KIA, le Carens impose rapidement son style. La face arrière vient confirmer ce

caractère : elle incorpore des feux LED géométriques connectés entre eux qui se prolongent jusque dans les ailes, un becquet massif ainsi qu’une double sortie d’échappement esthétique.

Un intérieur offrant 6 vraies places dans un confort total

L’un des atouts historiques du Carens, c’est l’espace à bord et cette nouvelle génération n’en manque pas. Grâce à ses dimensions généreuses, 4,54 mètres de long, 1,80 mètre de large et 1,70 mètre de haut, le véhicule décroche les records de longueur et de hauteur du segment et permet d’offrir trois rangées de sièges en intégrant à son bord 6 vraies places dans un confort total, très utile pour les familles nombreuses ! L’ensemble des 2e et 3e rangées de sièges témoignent d’une grande générosité d’espace et sa modularité est exemplaire : sièges totalement rabattables à l’aide d’un simple bouton, coulissants et faciles d’accès grâce à leur disposition « captain chair » en rangée centrale. A l’intérieur, l’habitacle du Carens, se distingue par une planche de bord au design soigné et épuré grâce au revêtement « Piano Black » mais

également par la qualité des matériaux utilisés.

Un moteur diesel Smart Stream hautement efficace

Doté d’une offre de motorisation diesel 1,5 l MPi Smartstream de dernière génération développant 115 chevaux, le Carens joue la carte de l’efficacité. En effet, Smartstream est la nouvelle stratégie de la marque visant à améliorer le rendement énergétique et à réduire les émissions de ses moteurs à combustion interne, tout en optimisant les composants du moteur. Elle permet au nouveau modèle d’offrir un meilleur rendement énergétique, des consommations plus faibles et des performances supérieures à celles de générations précédentes. Ce bloc moteur est proposé en deux transmissions, disponibles sur l’ensemble des versions : une boite manuelle à 6 vitesses ou une nouvelle boite automatique à 6 rapports également, qui se distinguent par leur souplesse et leur confort.

Polyvalence

Avec son style affirmé de SUV de par sa garde au sol de 19,5 cm, ses barres de toits, les chromages des pare-chocs et des bas de caisse, cette nouvelle génération du Carens ne renie tout de même pas son héritage de monospace : les passagers, confortablement installés dans leur sièges, disposent d’une pléthore de commodités de confort à bord : tablette aviation rabattable au dos des sièges, climatisation à l’arrière avec module de contrôle séparé, accoudoirs individuels et sièges inclinables sur une forte amplitude. De plus, l’ensemble des 6 vraies places peuvent accueillir des adultes de grande taille, tout en conservant une bonne garde au toit. Enfin, grâce à l’architecture de la cabine, du châssis et des suspensions, le conducteur et l’ensemble des passagers profitent d’une vue en hauteur en disposant d’un champ de vision large afin de repérer les obstacles ou de profiter pleinement du paysage qui défile par les vitres latérales. En se réinventant complétement, à travers un design totalement nouveau de SUV et un intérieur encore plus axé sur la polyvalence, cette nouvelle génération du Carens améliore les points forts et les atouts du véhicule déjà présents dans les générations précédentes.

Une gamme riche en équipement au Maroc

Le nouveau Kia Carens est disponible en 3 niveaux de finition : Motion, Active et Exécutive.

La finition Motion offre une dotation particulièrement riche pour un premier niveau : 6 airbags, l’ESP, l’alarme avec immobiliseur, des feux antibrouillard, le régulateur et limiteur de vitesse, une sellerie semi-cuir, une climatisation manuelle, un tableau de bord 100 % digital, un écran tactile Multimédia 8’’ compatible Android Auto et Apple Carplay avec caméra de recul ainsi que le Bluetooth intégrant la reconnaissance vocale.

La finition Active, dispose en sus, d’un volant cuir à méplat badgé « Carens », de feux de jour LED, de feux arrière LED, des jantes diamantées en aluminium 16’’, d’une grille de radiateur chromée, du volant et levier de vitesse cuir et de barres de toit en finition aluminium pour un look baroudeur.

La finition Exécutive réhausse davantage le niveau d’équipement en proposant des feux avant full LED, l’accès mains libres et le démarrage sans clé, une sellerie cuir avec sièges avant ventilés et chauffants, la climatisation automatique, l’aide au stationnement avant, le réglage des modes de conduite ou encore le toit ouvrant, un chargeur sans fil et le détecteur de pluie.

Carens est disponible à partir de 259 900,00 DHS en finition Motion (prix de lancement).