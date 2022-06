L’ARVAL Mobility Observatory publie son Baromètre des Flottes et  de la Mobilité 2022 

L’Arval Mobility Observatory Maroc dévoile les résultats du Baromètre des Flottes et de la Mobilité 2022 réalisé avec l’institut Ipsos. Cette enquête, menée dans 26 pays auprès de 7 576 entreprises (dont 265 au Maroc), fait le point sur l’état d’esprit des entreprises en matière de gestion de leurs parcs automobiles, de mix-énergétique et d’adoption des nouvelles mobilités, après deux années de crise de la Covid-19 et dans un contexte géopolitique et économique international compliqué.

Réalisé entre novembre 2021 et mars 2022, le baromètre monde des Flottes & de la Mobilité 2022 a permis de recueillir des informations objectives et précises, révélant des perspectives de croissance globalement positives pour les flottes d’entreprises et pour la location longue durée.

Une résilience des flottes au niveau mondial

Le baromètre met en évidence 5 grandes tendances pour les 3 prochaines années : • La confiance dans l’évolution de leur flotte avec 94% des entreprises visant la stabilité ou l’augmentation de leur flotte. Les raisons évoquées sont une anticipation de la croissance de leurs activités résultant en un besoin de davantage de véhicules d’entreprises, ou encore tabler sur les véhicules de société comme levier de recrutement et de fidélisation des salariés. • Le développement de la LLD, qui bénéficie d’une popularité croissante dans tous les types et toutes les tailles d’entreprises, y compris les plus petites, avec la prévision de 1 entreprise sur 3 disposée à introduire ou accroître l’utilisation de cette solution de financement et de gestion de la flotte automobile.

• La poursuite de la transition énergétique malgré des challenges persistants, confirmée par 59% des sondés ayant ou envisageant la mise en place d’une technologie hybride ou électrique dans les trois prochaines années. L’accès aux bornes de recharge reste le principal obstacle dans le choix de ces véhicules.

• L’attractivité des mobilités alternatives en complément des flottes d’entreprises (parmi lesquelles l’autopartage d’entreprise, leasing vélo, budget mobilité), avec 79% des entreprises qui ont déjà ou souhaitent investir dans ces solutions pour compléter leur flotte et non pour la substituer pour 9 entreprises sur 10.

• L’essor des services connectés, véritables leviers pour améliorer l’efficacité opérationnelle, le Total Cost of Ownership (TCO) ou encore la sécurité des flottes, avec 38% des flottes d’entreprise dotées d’un outil télématique.

Le marché marocain, émergent et optimiste

265 entreprises ont été contactées au Maroc, dont les données sont intégrées pour la première fois dans cette enquête internationale. Il en émane une confiance en l’avenir assez élevée, avec un haut niveau d’augmentation anticipé de la flotte pour accompagner la croissance estimée par les gestionnaires. L’enquête relève que les entreprises marocaines ont su s’adapter à un contexte incertain (pénurie de véhicules, inflation, impact du Covid-19, télétravail) : 11% d’entre elles ont ainsi ajusté leur flotte en termes de kilométrage ou de modèles.

Le mode de financement est également en passe de connaître des mutations : si le leasing financier est aujourd’hui le choix majoritaire (36%), le baromètre fait ressortir le potentiel de croissance de la location longue durée, auquel 17% des entreprises du Royaume ont recours actuellement, mais qui pourrait être introduit ou développé dans 2 entreprises sur 3 dans les 3 prochaines années.

Quelles perspectives au Maroc ?

Entre transition énergétique et mobilité alternative, les flottes de véhicule connaîtront de profonds changements, même si le choix de leur intégration au Maroc est encore principalement motivé par des raisons économiques (réduction des dépenses en carburant) et, dans une moindre mesure, par des facteurs environnementaux et d’image RSE. Selon le baromètre, la part actuelle des entreprises utilisant au moins une technologie alternative (13%) pourrait être portée à 48% d’ici 3 ans. Les entreprises du Royaume s’ouvrent progressivement à des solutions alternatives telles que l’hybride, la plus utilisée et considérée, l’hybride rechargeable et le 100% BEV (véhicule électrique à batterie) souffrant quant à eux d’une attractivité moindre.

On assiste également à l’essor des services connectés, avec 47% des flottes d’entreprises équipées de télématique pour tout ou partie de leur flotte, et majoritairement destinés aux VUL (44%).

Un évènement spécifique sera organisé prochainement pour présenter et commenter l’ensemble de ces résultats mettant en évidence les tendances actuelles, mais aussi l’émergence de nouvelles tendances dans les politiques de mobilité.

Méthodologie 2022

Au Maroc, l’enquête a été menée par l’institut Ipsos entre le 6 décembre 2021 et le 18 février 2022, par le biais d’interviews téléphoniques ou de questionnaires en ligne, auprès de 265 entreprises dont la flotte inclut au moins 1 véhicule (véhicules particuliers ou véhicules utilitaires légers). Le panel est composé de :

• 33 % d’entreprises employant moins de 10 salariés

• 20 % d’entreprises employant de 10 à 99 salariés

• 27 % d’entreprises employant de 100 à 249 salariés

• 20 % d’entreprises employant plus de 250 salariés

Au total, l’enquête a été menée dans les mêmes conditions dans 26 pays, auprès de 5 896 entreprises en Europe et 1 680 en dehors de l’Europe.