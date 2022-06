La première édition de Happy Walls atteint ses objectifs et se termine en apothéose

En créant Happy Walls, Saïdia Resorts a accueilli la saison estivale 2022 avec un festival inouï de formes et de couleurs. En effet, et en l’espace d’une dizaine de jours seulement, des artistes spécialisés dans l’art mural ont pris possession de l’enceinte de la médina de la station Saïdia Resorts, du 20 au 28 juin 2022, pour transformer les murs de l’édifice et leur donner des tonalités chatoyantes.

Chacun des artistes, autant les 3 guest-stars que les 5 candidats au concours ont laissé libre cours à leur imagination. Le résultat est spectaculaire !

Tous les visiteurs qui ont parcouru les ruelles de la Médina pendant et après que les artistes y aient imprimé leurs empreintes sont unanimes. Comme en témoigne cette touriste R’batie croisée avec sa famille : « C’est très joyeux et ça donne vie à la Médina. Aujourd’hui on se balade dans un musée à ciel ouvert avec des œuvres pittoresques qui habillent les murs. Franchement, c’est une belle surprise ».

Cette formidable aventure a démarré il y a près d’un an. En effet, et à l’issue de l’édition Saïdia Resorts du programme Madaef Eco 6, s’est créé un nouvel élan pour l’animation culturelle et touristique de la destination. Parmi les lauréats de l’édition se trouvait Mohamed Moumou qui dans le même temps agit en tant que président du Collectif Tzouri. Ce collectif pour la culture et le développement est alors choisi pour accompagner la SDS dans l’élaboration et la production d’une animation culturelle utile autant pour la station Saïdia Resorts que gère la SDS, que pour la promotion des arts et de la culture dans la région de l’oriental.

Le format de l’événement est alors défini, il s’articulera autour de trois volets complémentaires :

d’abord la réalisation de fresques libres d’artistes nationaux et internationaux de renommée mondiale. Les 3 guests stars invités pour l’édition sont : Lilly Brick (Espagne), Fouad Abid (Maroc, originaire de la région) et Mohamed Tarahdid (Maroc, originaire de la région) ensuite un concours ouvert à de jeunes artistes : 5 talents ont été sélectionnés parmi la quarantaine de candidats qui ont adressé́ leurs portfolios au comité́ d’organisation. Il s’agit de :

Abdel Benjana

Adil Keng

Mevok

Zakaria Bassin

Zen

L’ensemble des artistes n’étaient tenus que par une seule contrainte : que les œuvres qu’ils réalisent soient en conformité avec l’un des axes majeurs de la philosophie de marque touristique Saidia Resorts : Sauvegarde du littoral, patrimoine culturel, artisanat et terroir, développement touristique durable, arrière-pays et authenticité humaine.

Enfin une action sociale au profit d’enfants d’une association locale.

Pour le volet compétition et après un vote serré, puisque tous les artistes ont fait preuve d’une grande créativité et démontré de réels talents techniques, 3 lauréats ont été récompensés :

1er Prix : « Abdel Benjana », « 10 000 MAD »

2ème Prix : « AdilKeng », « 5000MAD »

3ème Prix : « Zakaria Bassin », « 3 500 MAD »

La remise de ces prix s’est déroulée lors de la cérémonie de clôture à laquelle ont pris part M. Mountassir Loukili, Directeur Régional de la Culture de la Région de l’Oriental et de M. Youssef Zaki, Président du Conseil Régional du Tourisme de l’Oriental.

« Nous sommes très fiers, à travers l’initiative Happy Walls, d’avoir ouvert notre porte aux artistes muraux de la région de l’Oriental et d’ailleurs. En leur donnant l’occasion d’exprimer leurs talents sur les murs de la Médina de Saïdia Resorts, nous avons créé une animation artistique et culturelle qui a aussi profité aux touristes nationaux et internationaux qui ont visité la destination durant son déroulement. Leurs échos positifs nous sont parvenus et nous encouragent à continuer dans cette voie. On vous donne dès à présent rendez- vous à la prochaine édition de Happy Walls » a déclaré Monsieur Jalil Bennis le Directeur Général de la SDS.

D’autres artistes plasticiens ont également été associés à l’événement Happy Walls. Une exposition-vente de peintures et de sculptures s’est déroulée parallèlement au niveau de l’une des salles de l’hôtel Radisson Blu Resort Saïdia Beach.

Enfin, et dans une volonté d’inclusion de l’arrière-pays et afin de participer au rayonnement de l’art et de la culture auprès des enfants et des jeunes de la région de l’Oriental, l’équipe organisatrice a tenu à programmer une action sociale dans le cadre de l’événement Happy Walls. Elle s’est déroulée le Samedi 26 Juin au sein du magnifique complexe de l’association Maison Familiale Rurale de Beni Snassen et a permis à une sélection d’artistes parmi les participants à l’événement et aux encadrants du partenaire Colletif Tzouri de transmettre leur passion aux enfants de l’association au cours d’ateliers ludo pédagogiques.

Happy Walls en Chiffres :

· Près de 365 jours de préparation de l’événement

· 8 Street Artist de peinture murale

· 1 pays invité par l’édition : l’Espagne

· 284 m2 couverts par des fresques

· 4 jours de préparation des murs

· 9 jours d’animation

· Plus de 64 heures de travail par les artistes

· Près de 40 candidats au concours de pré-sélection

· 3 Nacelles, 3 escaliers et 25 étages d’échafaudage

· 300 Kg de peintures et 500 bombes de peinture en aérosols

· Plus de 850K vues des posts de l’événement et 50K interactions sur les réseaux sociaux

· 1 journée d’animation pour l’action sociale

· Des 1000iers de minutes de réunions, d’échanges téléphoniques… et de cafés partagés