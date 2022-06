Pendant plus de 6 mois, les équipes de la Fondation Marocaine de l’Etudiant sont parties à la rencontre des étudiants marocains habitant dans les zones rurales au volant de deux Dacia Duster mis à disposition gracieusement par Dacia Maroc.

Le partenariat entre La Fondation Marocaine de l’Etudiant et Dacia Maroc a permis de sensibiliser plus de 12 000 élèves à travers le Royaume, aux enjeux de leur projet de vie.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

« Sous le thème « Mosta9baly Bin Yadi » la caravane Jadara n’aurait pas pu sillonner les 56 provinces et préfectures du royaume sans le soutien de DACIA MAROC qui a mis à notre disposition des Duster 4×4. Dacia Maroc a fortement contribué à l’accomplissement de la mission de la caravane qui est de lutter contre le défaitisme et encourager les jeunes lycéens à définir leurs ambitions. »

Hamid Ben Elafdil, Président de la Fondation Marocaine de l’Etudiant

La caravane Jadara a sillonné 56 provinces pour rencontrer les collégiens et futurs bacheliers et leur offrir des sessions d’information sur leur orientation scolaire. Cette caravane a pour objectif principal de combattre le décrochage scolaire des jeunes issus des régions en manque d’infrastructures.

De Tanger à Dakhla, en passant par Nador et Ouarzazate, les deux Dacia Duster 4×4 ont parcouru plus de 13 303 km pour contribuer à l’accès à l’information des jeunes marocains et garantir le succès de cette opération.

Taillé pour parcourir toutes les routes en garantissant un confort optimal, Dacia Duster a été le compagnon de route de confiance des équipes de la Fondation Marocaine de l’Etudiant. Avec l’aide du SUV emblématique de DACIA, les équipes ont pu accéder aux 58 établissements de leur feuille de route et atteindre leur objectif : sensibiliser les jeunes marocains à la nécessité de l’orientation précoce et à l’information concernant les études supérieures et les nouveaux métiers.

Dacia Maroc a choisi d’accompagner cette caravane dans une démarche citoyenne et engagée auprès de la jeunesse marocaine.

En tant que marque leader du marché automobile et premier constructeur dans le Royaume, Dacia Maroc se mobilise pour soutenir des projets sociétaux portés par de valeurs communes.