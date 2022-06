Dislog Group et le géant Américain Mars Wrigley renforcent leur partenariat et signent un contrat de Full Service Provider pour le développement et la distribution de toutes les marques de Mars au Maroc

Dislog Group annonce la signature d’un contrat de partenariat pour le développement des Chocolats Mars au Maroc couvrant ainsi les marques : Mars , Sneakers , Bounty , M&M’s , Twix , Galaxy , Ebly , Uncle Bens, Whiskas , Pedigree , Skittles extra .

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Le Groupe continue de renforcer son positionnement de développeur de marques avec le géant américain Mars Wrigley et se chargera désormais de tous les services end to end de l’usine jusqu’au consommateur final incluant l’importation , la distribution, le stockage , le transport , le marketing , le marchandising et l’instore activities sur l’ensemble des canaux de distribution gros , détail , digital et Moderne sur le territoire du Royaume du Maroc.