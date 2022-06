Campagne MDM 2022 : La Banque Populaire met les bouchées doubles pour accueillir les Marocains du Monde 

Après deux années d’interruption à cause du contexte pandémique qui a fortement limité les déplacements internationaux, la Banque Populaire donne le coup d’envoi de l’édition 2022 de sa campagne MDM.

Durant cette période et malgré le contexte pandémique, les Marocains du Monde n’ont cessé de consolider leurs liens avec le Maroc, de soutenir leurs familles et d’investir dans leurs régions d’origine. A ce titre, les transferts MDM ont connu une évolution très notable (Plus de 93 milliards de Dirhams à fin décembre 2021 soit +36%).

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Pour cette année exceptionnelle qui marque le grand retour des Marocains du Monde au sein de leur pays, la Banque mobilise l’ensemble de ses forces vives pour leur offrir un accueil privilégié et rendre leur séjour le plus agréable possible. Elle met également à leur disposition une nouvelle offre bancaire inédite (Bladi Family) ainsi qu’un accompagnement sur mesure pour les porteurs de projets.

Avec l’ouverture totale des frontières, la reprise des traversées maritimes depuis l’Espagne et l’allégement des restrictions sanitaires, l’opération Marhaba s’annonce cette année sous les meilleurs auspices, avec près de 3,6 millions de MDM et 800 000 véhicules attendus. Et pour les accueillir dans les meilleures conditions, La Banque Populaire renforce son dispositif d’accueil et d’accompagnement aussi bien au Maroc que dans les pays de résidence.

Un dispositif d’accueil intégré et exclusif

En plus de la forte mobilisation de ses réseaux à l’étranger (Chaabi Bank et Bureaux de représentation) et de l’accompagnement pendant les traversées en partenariat avec GNV, la Banque déploie un dispositif d’accueil dédié aux MDM au niveau du réseau Banque Populaire pour rester au plus proche d’eux et répondre à l’ensemble de leurs sollicitations. En tant qu’acteur majeur du marché MDM, la Banque Populaire veille à maintenir l’accès à ses services à la fois à travers ses réseaux physiques traditionnels et ses centres de relation client à l’étranger et au Maroc, ses partenaires, mais également à travers l’accès

digitalisé à un ensemble de produits et services.

Côté animation, la Banque organise cette année la 3ème édition de sa tournée Bladi Summer Tour en collaboration avec NRJ. Ce rendez-vous incontournable de l’été est de retour avec 10 nouvelles escales offrant un programme de divertissement varié, dédié aux MDM et à leurs familles à travers les différentes régions du Maroc. Ceux-ci se verront également proposer des invitations pour assister à des pièces théâtrales marocaines sponsorisées par la Banque, dans le but de leur offrir un divertissement de qualité tout en participant à la promotion de la culture marocaine. Ce dispositif est complété par un programme d’animation en continu déployé au niveau des stations balnéaires soutenues par la Fondation Banque Populaire dans le cadre du programme national « Plages Propres ».

Bladi Family : une nouvelle offre conçue pour toute la famille MDM

Axé autour des clients MDM et de leurs proches, le bouquet Bladi Family permet à l’ensemble de la famille, à travers un abonnement unique, de bénéficier de l’ensemble des services bancaires dont ils peuvent avoir besoin : compte bancaire, carte monétique, banque à distance, offre d’épargne et de financement, etc. Il donne également accès à un ensemble d’avantages extra-bancaires (information juridique HOUKOUKI, service de conciergerie SMSA, possibilité pour les enfants d’accéder à des stages de fin d’étude au sein du groupe BCP, etc.).

Crédits immobiliers : une offre compétitive

Pour répondre de façon optimale à l’ensemble des besoins du MDM, la Banque Populaire met en place un Fast Track pour assurer une expérience client fluide et propose une tarification de crédits immobiliers préférentielle et compétitive.

Entrepreneurs MDM : un financement et un accompagnement sur mesure

En tant que partenaire de vie privilégié des MDM, la Banque Populaire a lancé plusieurs initiatives visant à les encourager à investir au Maroc.

A travers sa Fondation Création d’Entreprises, la Banque Populaire apporte également aux porteurs de projets MDM un dispositif complet d’accompagnement. La Banque accompagne également diverses initiatives lancées par des associations qui contribuent au développement économique du Maroc et à la promotion l’entreprenariat.

Avec plus d’un million de clients MDM et plus de 53% de part de marché, la Banque Populaire conforte son statut de partenaire de référence des MDM en tant que trait d’union entre ces derniers et le Maroc.