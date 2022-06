Recueillement nostalgique - exposition de AZIZ KHATTAF

D&CO art gallery et le Movenpick Mansour Eddhabi Marrakech vous présentent « recueillement nostalgique », une exposition exclusivement consacrée au travail du grand artiste Aziz Lkhattaf.

Depuis ses débuts, Aziz Lkhattaf ne cesse d’interroger et de bousculer les codes établis… Au moment de peindre, l’artiste se laisse guider par sa spontanéité en faisant table rase de tout ce que il a apprit jusqu’alors. Il est, avant tout, à l’affût de la forme et la couleur. Le sujet et les techniques, pour leur part, suivent naturellement.

Artiste contemporain, Aziz Lkhattaf possède une grande maîtrise de la technique, en plus d’être affublé d’un langage plastique qui lui est propre. Ses oeuvres sont empreintes d’une douceur nostalgique et ne manquent pas, à chaque fois, de nous plonger dans l’univers poétique émanant de son enfance. Dans un style semi-figuratif, il peint des silhouettes géométriques sans ombres, qui sont suspendues sur de minuscules pieds et qui semblent toujours invariablement se diriger vers un horizon incertain au sein duquel des jellabas immenses nous immergent dans la nostalgie de l’artiste, la simplicité et l’innocence que ses toiles défendent.

L’artiste privilégie des matériaux bruts qui rendent hommage à la terre d’où il est né. Il n’hésite jamais à utiliser de la peinture de bâtiment, mais aussi des pigments ou du plâtre, de même qu’il emploie des matières végétales telles que la paille, le gazon et la terre. A travers son art, Lkhattaf défend « la sincérité et l’innocence »:il se considère d’ailleurs lui même comme « un enfant face à sa toile qui livre ses tripes sans jamais se poser de questions ».

L’artiste a exposé dans de nombreuses villes marocaines, mais aussi au-delà des frontières comme à New York, Paris ou encore Tel Aviv. Il fait également partie des artistes exposés au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat.