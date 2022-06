NEMA CAPITAL, société de gestion d’OPCI, organise une rencontre inédite autour de la thématique “Résidentiel géré, une classe d’actifs innovante pour les OPCI”

NEMA CAPITAL, société de gestion d’OPCI agréée par l’AMMC, a récemment organisé une rencontre autour de la thématique “Résidentiel géré, une classe d’actifs innovante pour les OPCI” animée par M. Réda Tamsamani, son Directeur général, en présence de M. Karim Beqqali, Président de Yamed Group et de M. Ahmed El Yacoubi, Président du Directoire de Société Générale Maroc, tous deux co-sponsors de cet évènement qui a réuni de nombreux investisseurs institutionnels.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Ces derniers ont pu profiter des échanges avec un panel composé également de Mme Dominique Dudan (Présidente du Comité d’Investissement de NEMA CAPITAL et également Senior Advisor de LBO France et Administratrice indépendante de Gecina et Mercialys, deux sociétés foncières cotées françaises de premier plan) et de M. François Marchal (Directeur général de Société Générale Maroc).

“À travers cette initiative, l’équipe de gestion de NEMA CAPITAL a souhaité partager son expertise sur un segment offrant un fort potentiel de création de valeur et démontre ainsi sa capacité à anticiper les tendances fortes du marché pour proposer des solutions d’investissement innovantes à ses partenaires”, a commenté Réda Tamsamani.

Le résidentiel géré, une classe d’actif innovante et à fort potentiel

L’immobilier résidentiel fait actuellement partie des classes d’actifs les plus dynamiques du marché, grâce à des atouts qui se révèlent décisifs en comparaison des autres classes d’actifs, surtout depuis le déclenchement de la crise sanitaire : forte résilience, liquidité, pérennité du rendement et de la demande, du fait des évolutions démographiques et sociologiques.

Ainsi, le marché du résidentiel locatif au Maroc est en pleine expansion, avec des projections d’augmentation du nombre de ménages locataires en zone urbaine de l’ordre de 30 % à horizon 2030 (de 1,2 million à près de 1,6 million de ménages).

“Le marché résidentiel locatif au Maroc est caractérisé par sa forte résilience en comparaison à l’immobilier professionnel et commercial en période de crise, et par une demande croissante. Cependant, bien que l’offre soit dynamique, elle ne répond pas aux nouveaux besoins des utilisateurs, dont les habitudes et attentes ont fortement évolué. Le résidentiel géré permet d’accompagner cette évolution des modes de vie et de consommation”, a affirmé Réda Tamsamani.

En effet, le résidentiel géré est un modèle innovant ayant vocation à bousculer les codes du logement et à révolutionner l’écosystème résidentiel à travers une offre de résidence combinant espaces privatifs et communs (salon communautaire, salle de fitness, etc.), articulée autour d’une large gamme de services (ménage, conciergerie, coworking, kids club) reposant sur un pilier digital essentiel et favorisant le vivre ensemble.

Ce modèle offre aussi un produit de placement alternatif attractif pour les investisseurs, en ligne avec les attentes du marché et qui présente de nombreux avantages, comme expliqué par Dominique Dudan : “Investir dans de l’immobilier résidentiel géré permet de bénéficier des avantages de l’investissement l’immobilier, sans ses complications quotidiennes. Un véhicule dédié et géré est un outil de diversification et de mutualisation des risques locatifs et c’est aussi, il ne faut pas l’oublier, de par la structuration en OPCI, une épargne qui reste facilement disponible.”

Toutefois, le succès d’un investissement en résidentiel géré est fortement tributaire de l’expertise et de l’expérience du professionnel de la gestion en charge du véhicule, dont le rôle est essentiel. L’accès à cette expertise fait partie des atouts de l’équipe de gestion de NEMA CAPITAL et lui permet de se positionner comme un acteur de premier plan dans ce secteur d’avenir.

Les OPCI, des véhicules d’investissement aux avantages multiples

Véhicules d’investissement s’appuyant sur le modèle de gestion déléguée et dont l’activité principale est l’acquisition et la construction d’actifs immobiliers exclusivement en vue de leur location, les OPCI génèrent des rendements locatifs stables et récurrents pour leurs investisseurs. Leurs multiples avantages ont contribué à renforcer leur attractivité.

En effet, les OPCI bénéficient d’un cadre réglementaire spécifique protégeant les investisseurs et d’un régime fiscal avantageux. Ils permettent un placement accessible et plus liquide qu’une détention directe d’actifs tant aux investisseurs institutionnels qu’au grand public et offrent des opportunités de diversification, aussi bien en termes de classes d’actifs immobiliers que de zones géographiques.