La 5e édition du “Meet the Lead” du 21 au 23 juillet dans la Région de l’Oriental

En marge des festivités de la Fête du Trône, la Fondation Startup Grow organise dans la Région de l’Oriental du 21 au 23 juillet 2022 la cinquième édition du Meet the Lead qui aura pour thématique “Be Part of the Future”. Un événement exclusivement dédié à la high-tech, réunissant une communauté d’experts nationaux et internationaux du monde de la technologie numérique et de l’innovation.

Suite au franc succès rencontré par les précédentes éditions qui ont permis d’initier un débat profond sur les changements qui s’annoncent à l’horizon et qui interpellent les décideurs sur la faiblesse du modèle économique en cours face à la rapide évolution technologique. Une ère nouvelle s’installe, heurtant les modes de gouvernance classiques des opérateurs économiques et les comportements des citoyens, avec son lot d’imprévus de tout genre et tout ordre notamment ceux dont les répercussions sont néfastes pour la santé de population et le cadre de vie.

Le choix du lieu et du thème de l’événement interpelle tous les acteurs économiques à tous les niveaux qu’ils soient opérateurs ou institutionnels à agir tous ensemble pour un plaidoyer en faveur d’une Afrique qui change, adoptant une approche entrepreneuriale innovante plus engagée avec l’objectif à terme d’édifier un écosystème pouvant faire face aux défis actuels et ceux qui s’annoncent à l’horizon.

Capitalisant sur les précédentes éditions et tenant compte du contexte de son déroulement marqué par le combat contre la pandémie de Covid-19 et la guerre entre la Russie et l’Ukraine, des speakers de renommés réunis en panels se pencheront durant trois jours sur l’importance du monde numérique et de la technologie pour connecter les bonnes volontés et créer une synergie à retombées positives sur l’humanité.

Outre les conférences, rencontres B2B, expositions de startups et partenaires… les débats porteront sur :

• Le futur de la région en tant qu’espace de réflexion et de développement

• Agri-Tech, Eau, Impact climatique et résilience

• Le futur du paiement Banking, Fintech, Bigtech et Insurtech

• IoT Industriel, Big Data et Supply chain 4.0

• Smart Mining, Smart Port et Smart Society

• Territoire de référence : transition durable et intelligente

• Le Metaverse : Web3.0, NFT

Cette 5e édition sera un moment pour apporter des éléments de réponse pour accompagner les chefs d’entreprises et dirigeants dans le design et le déploiement des stratégies disruptives, et verra la participation de plusieurs speakers venant d’ici et d’ailleurs, États-Unis, France, Royaume-Uni, Allemagne, Gabon, Sénégal, Israël, Rwanda… :

M. Khalid SAFIR – Wali, DG des collectivités territoriales au ministère de l’Intérieur,

M. Abdelmounaim FAOUZI – PDG de Wamer Holding

Mme Naoual ZINE – DG de Reminex

M. Charles MURKEZI – Expert – Institut International de l’Agriculture – Rwanda

M. Frank HYSA – Directeur Transformation – Volvo – États-Unis

M. Shahar MATORIN – Fondateur de Crumbiz – Israel

M. Anas EL ARRAS – Fondateur de GrowIn Portugal – Portugal

Mme Hakima KETTANI – Directeur Transformation – Arora Digital – Royaume-Uni

Outre les sessions plénières qui vont avoir lieu dans la ville de Nador, une caravane territoriale sillonera les villes de Oujda, Berkane et Jerada pour inspirer les jeunes à la culture entrepreneuriale et à l’esprit de l’innovation et de la technologie.

Meet the Lead se déclinera en :

• Un espace d’échanges, de partage, de networking et d’inspiration stimulant non seulement pour comprendre mais surtout pour agir à l’ère du Digital, Iot, Smart Grid, Intelligence Artificielle, Big Data, Internet of Things, Growth Hacking, VR , VA….

• Un espace d’exposition des potentialités de la région de l’Oriental

• Un espace de networking et rencontres B2B

• Des espaces d’inspiration et de transfert des compétences en faveur des jeunes de la région