La 21e édition du Trophée Hassan II Tbourida, championnat du Maroc des arts équestres traditionnels, du 27 juin au 3 juillet à Dar Es Salam à Rabat

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres (FRMSE), présidée par Charif Moulay Abdallah Alaoui, organise du 27 juin au 3 juillet 2022 la 21e édition du Trophée Hassan II Tbourida, championnat du Maroc des arts équestres traditionnels à Dar Es Salam à Rabat.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Cette édition particulière, qui intervient après deux années de suspension, en raison de la pandémie de la Covid-19, est la première à se tenir après l’inscription de la Tbourida sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

Cette année encore, le Trophée mettra en compétition les 24 meilleures troupes équestres du Royaume, qualifiées à l’issue de concours régionaux et inter-régionaux organisés durant les mois de mars et mai 2022 dans une vingtaine de villes, en partenariat avec la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC).

Cette édition, dotée d’une prime de 1.508.500 dirhams pour la catégorie Seniors et de 242.000 Dirhams pour les Juniors, réunira 18 troupes Seniors –plus de 17 ans- (8 troupes Nord, 8 du Centre et 2 Sud) et 6 troupes Juniors -12 à 16 ans- (3 troupes Nord et 3 Centre).

Au vu de l’importance de l’événement et la nécessité de le diffuser à la fois sur le plan national mais également à l’étranger, l’intégralité du Trophée Hassan II Tbourida sera transmis en direct sur le site internet de la Fédération Royale Marocaine de Sports Equestres (www.frmse.ma)

Pour les amateurs souhaitant assister à l’événement, une navette gratuite est mise à la disposition du public à partir de Rabat, Salé et Témara.