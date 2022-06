Grâce à l’éco-conduite, vous réussirez à réduire votre facture de carburant de 25% !

Et si vous aviez la possibilité de vous rendre moins souvent à la station d’essence pour y faire le plein de carburant ? Le meilleur moyen pour y parvenir est d’adopter les bons réflexes lorsque vous êtes au volant. Une telle démarche s’appelle « éco-conduite » : elle vous permettra d’économiser sensiblement votre carburant lorsque vous roulez.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

De nombreuses études opérées par Ford se sont penchées sur la question de savoir comment notre façon de conduire pouvait influer sur notre consommation en carburant et par conséquent sur nos émissions en CO2. Ces mêmes études ont prouvé qu’en optant pour l’éco-conduite, on pouvait réduire de près de 25% notre facture de carburant et nos émissions en CO2. De ce fait, de simples petits changements apportés à notre façon de conduire peuvent sensiblement faire la différence.

« Opter pour l’éco-conduite est un excellent moyen pour réduire sa consommation en carburant et donc d’économiser de l’argent ! », explique Ziad Dallalah, Ingénieur en Chef Ford Moyen-Orient et Afrique. « Réduire sa consommation en carburant aura également un impact très positif sur l’environnement. Moins de carburant brûlé équivaut à moins de CO2 émis. ».

Voici quelques conseils très simples qui vont vous permettre de conduire de manière éco-responsable :

Optez pour une conduite coulée

Une conduite agressive ponctuée par des accélérations rapides et des freinages trop appuyés fera considérablement accroitre votre consommation en carburant. En revanche, une conduite douce vous permettra non seulement d’économiser du carburant, mais aussi de prolonger la durée de vie de vos freins et de vos pneus.

Évitez les accélérations trop brutales

Toute accélération est synonyme de consommation de carburant. À chaque fois que vous appuyez sur l’accélérateur, vous envoyez forcément plus de carburant dans le moteur, ce qui contribue à vider plus rapidement votre réservoir. En conduisant à 90 km/h au lieu de 100 km/h par exemple, vous réussirez à améliorer votre efficacité énergétique de 10 à 15%. Tentez également de rouler le plus possible à vitesse constante. L’utilisation du régulateur de vitesse sur autoroute par exemple vous permettra d’économiser sensiblement votre carburant.

Éteignez votre moteur lorsque vous êtes à l’arrêt

Les moteurs d’aujourd’hui n’ont plus besoin d’être chauffés lorsque vous démarrez à froid comme cela se faisait auparavant. Dès que vous tournez la clé de votre voiture, roulez immédiatement mais sans toutefois trop appuyer sur la pédale d’accélération ! Éteignez votre moteur si votre véhicule est dans un état stationnaire pendant plus de 30 secondes. Un ralenti prolongé augmente vos émissions en CO2 et vous fait gaspiller inutilement du carburant.

Évitez les charges inutiles

En évacuant tous les objets qui se trouvent dans votre coffre ou sur votre siège arrière, ainsi que toute charge inutile, vous allez améliorer votre efficacité énergétique car vous dépenserez moins d’énergie pour mouvoir votre véhicule qui sera de fait moins alourdi. Essayez de voyager aussi légèrement que possible. Ne conservez à l’intérieur de votre véhicule que les objets qui vous seront les plus utiles, à l’instar de votre kit d’urgence par exemple, d’un petit ensemble d’outils, de câbles de batterie, etc.

Réduisez la traînée aérodynamique de votre véhicule

L’aérodynamique de votre véhicule a été étudiée et optimisée. Cependant, si vous y attelez par exemple une remorque ou que vous y attachez un vélo sur le toit, cela produira davantage de résistance au vent. Si vous prévoyez d’effectuer un long voyage, tâchez autant que possible de placer vos objets à l’intérieur du véhicule ou attachez-les à l’arrière. Le fait de garder vos fenêtres et votre toit ouvrant constamment fermés contribuera également à réduire de façon significative la résistance au vent. Vous aboutirez de fait à une traînée plus réduite et donc à une meilleure économie de carburant.

N’allumez votre climatisation que si vous êtes sur autoroute

Votre consommation de carburant augmente d’environ 15 % lorsque vous roulez à faible vitesse avec le climatiseur allumé. Si vous n’avez pas trop chaud, éteignez tout simplement la climatisation lorsque vous conduisez en ville et ouvrez plutôt vos fenêtres ! Sachez cependant qu’à partir de 90 km/h allumer votre climatisation sera préférable au fait d’ouvrir vos fenêtres. Pourquoi donc ? D’abord parce que votre véhicule présentera une résistance beaucoup plus faible au vent si vos fenêtres sont maintenues fermées. Ensuite, parce que votre moteur produira plus de puissance si vous conduisez à vitesse élevée : il consommera donc moins de carburant pour faire tourner le compresseur de climatisation.

Utilisez votre régulateur de vitesse

L’activation de votre régulateur de vitesse vous empêchera de conduire à des vitesses trop élevées. Ainsi, votre rendement énergétique sera plus faible. Le régulateur maintiendra également votre vitesse constante et donc vous fera économiser davantage de carburant. Essayez de positionner votre régulateur sur la vitesse la plus économe en carburant, à condition bien sûr qu’elle soit inférieure ou égale à la vitesse limite autorisée.

Optimisez vos trajets

Des déplacements courts et répétés vous feront consommer plus de carburant qu’un voyage long et unique. Si vous effectuez des courses par exemple, essayez autant que possible de les regrouper en un seul voyage, et ce afin de maximiser votre économie en carburant.

Entretenez efficacement votre véhicule

La façon dont vous prenez soin de votre véhicule influera considérablement sur votre consommation de carburant. En maintenant votre voiture en parfait état de fonctionnement, vous aurez à effectuer moins de passages à la pompe !

Écoutez votre moteur

La réparation d’un véhicule qui ne fonctionne pas de façon correcte, ou qui a échoué au test d’émissions en CO2 durant le contrôle technique est une nécessité impérieuse, si l’on désire en réduire la consommation. À titre d’exemple, le simple remplacement d’un capteur d’oxygène défectueux pourra contribuer à faire diminuer votre consommation d’environ 40 %.

Maintenez en permanence vos pneus à la bonne pression

Des pneus correctement gonflés sont plus sûrs, vous aident à mieux contrôler votre véhicule, durent plus longtemps et réduisent sensiblement votre consommation en carburant. La pression de gonflage des pneus de chaque véhicule est mentionnée sur une étiquette de certification, généralement située au niveau de la portière avant côté conducteur. Il faudra toutefois éviter de surgonfler vos pneus pour ne pas en altérer les performances et la durée de vie.

Respectez l’indice de viscosité de votre huile moteur

En respectant la qualité recommandée par le constructeur en ce qui concerne le type d’huile moteur à utiliser pour réduire les frictions mécaniques, le système de lubrification de votre moteur fonctionnera aussi efficacement que possible. L’utilisation d’une mauvaise qualité de l’huile peut augmenter votre consommation de carburant à hauteur de 2%.

Entretenez votre véhicule chez Ford

Les techniciens opérant chez Ford sont formés pour optimiser le rendement de votre moteur et sa consommation. En effectuant l’entretien de votre véhicule chez un concessionnaire Ford, vos filtres à carburant usés seront remplacés, vos bougies changées, vos alignements de roues effectués et vos systèmes d’échappement et d’émissions inspectés. L’ensemble de ces opérations de maintenance, en plus de l’adoption d’une conduite responsable, contribueront à réduire de près de 25% votre consommation en carburant.