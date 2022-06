Business Talks N°5 : “L’Afrique de l’Ouest”, quelles possibilités et opportunités du Maroc comme hub stratégique ?

Jusqu’à présent, le commerce intra-africain reste relativement faible alors que le continent représente le plus grand marché du monde. Pour répondre à ce défi, l’accord de libre-échange intra-africain AfCFTA (African Continental Free Trade Area) de l’Union africaine est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Le Maroc a ratifié l’accord en avril 2022. Ainsi, l’AfCFTA envisage d’améliorer le transport et la connectivité au sein du continent, créant ainsi de meilleures conditions commerciales en vue d’améliorer l’efficacité de ses chaînes de valeur. Selon les prévisions, le Maroc devrait faire partie des 10 pays qui bénéficieront de ce traité.

L’avantage compétitif du Maroc face à la complexité du marché africain résulte de différents atouts et se rapporte en particulier à l’Afrique de l’Ouest. Plusieurs banques marocaines sont déjà établies au niveau régional. Casablanca est considérée comme l’un des principaux hubs financiers du continent. En outre, la métropole est considérée comme un point de jonction important entre l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Afrique de l’Ouest. Également, le Maroc est souvent considéré comme un tremplin pour les entreprises européennes dans leurs échanges commerciaux avec l’Afrique de l’Ouest francophone.

Dans le cadre de la stratégie Sud-Sud, le Sénégal et la Côte d’Ivoire sont les principaux partenaires commerciaux du royaume. Les produits agricoles, industriels, ainsi que les biens de consommation y sont échangés. Le Sénégal est le plus gros client en Afrique de l’Ouest et absorbe environ 9 % des exportations marocaines en Afrique — le pays est considéré par le Maroc comme une porte d’entrée vers l’Afrique subsaharienne. La Côte d’Ivoire reçoit environ 8 % des exportations marocaines au sein du continent. Plusieurs accords bilatéraux renforcent la coopération économique au niveau public et privé.

Objectif de la conférence Business Talks “L’Afrique de l’Ouest”

Mise en place avec le soutien de l’Initiative spéciale Formation et emploi du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) mise en œuvre par la GIZ, la conférence Business Talks “L’Afrique de l’Ouest” dressera un état des lieux du positionnement du Maroc comme hub économique et commercial régional, en particulier pour les entreprises européennes, tout en ouvrant le débat sur les nouvelles perspectives des modèles appropriés dans le cadre de la coopération trilatérale et Sud-Sud. Le panel de la conférence sera composé d’une panoplie d’expert.e.s et d’acteur-trices du secteur privé, à savoir :

Mme Lamia MERZOUKI, Directrice générale adjointe chez Casablanca Finance City

M. M’hamed CHRAIBI, Directeur général chez DACHSER Maroc

M. Mehdi BENSOUDA, Directeur général Maroc, Algérie, Mauritanie et Sénégal chez SEW Eurodrive

M. Daouda SANGARE, Conseiller national en investissement et technologie Côte d’Ivoire chez UNIDO ITPO Germany

M. Zine El Abidine NAOUI, Conseiller principal auprès du consortium SAFAELEC

À la suite de la conférence, les participant.e.s auront l’occasion d’échanger avec les panélistes et entre eux dans le cadre d’un cocktail dînatoire.

La conférence se tiendra mardi 5 juillet 2022 à partir de 14 h 30 sous forme hybride au Hyatt Regency Casablanca et en ligne via la chaîne YouTube de l’AHK Maroc.

Rendez-vous sur notre site web pour vous inscrire et pour plus d’informations.

La série d’échanges Business Talks

“L’Afrique de l’Ouest” sera la cinquième conférence de la série Business Talks, dont les anciennes éditions ont porté sur les thématiques “The Future of Food”, “Women in Tech”, le “Secteur automobile” et la “Formation en milieu du travail”. L’objectif des Business Talks est de mettre en lumière des thématiques économiques clés, en s’intéressant aux tendances les plus significatives, aux défis ainsi qu’aux perspectives de développement.

La série d’échanges Business Talks est mise en place par AHK au Maroc avec le soutien de l’Initiative spéciale Formation et emploi du Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mise en œuvre, entre autres, par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.