Babel renforce sa présence en Amérique centrale avec l’acquisition du cabinet de conseil costaricain Grupo Babel

Babel, une multinationale d’origine espagnole spécialisée dans les solutions et services de transformation digitale, annonce l’intégration du cabinet de conseil technologique costaricain Grupo Babel à l’entreprise. Cette incorporation représente une étape stratégique dans le processus d’internationalisation de la société qui, en outre, renforce son offre de services cloud au niveau mondial.

Avec cette opération, l’entreprise espagnole comprend dans ses effectifs une équipe qui dépasse les 450 personnes hautement qualifiées ainsi, 20 % de l’effectif mondial de Babel appartiendra aux pays d’Amérique centrale (30 % des employés de Babel sont hors de l’Espagne). Le résultat de cette fusion permettra au groupe espagnol d’augmenter et d’améliorer ses offres de services dans des domaines tels que le cloud, les tests et le DevOps, et de confirmer son leadership dans la cybersécurité, l’intelligence artificielle ou le big data, dans lequel, ces dernières années, il s’est positionné comme une référence nationale et internationale. De même, cette étape importante lui permettra de devenir un cabinet de conseil technologique de référence en Amérique centrale, avec une présence dans 10 pays de cette région.

Babel est l’un des cabinets au capital espagnol, spécialisé en conseil technologie ayant la croissance la plus grande durant ces dernières années, réalisant un chiffre d’affaires de plus de 104 millions d’euros en 2021, soit 23 % de plus que l’année précédente. Après l’achat de l’unité de services professionnels en Espagne de la multinationale allemande Software AG et de la société de cybersécurité Ingenia, elle annonce maintenant l’intégration du Grupo Babel. Ce fait représente une avancée dans la planification stratégique de Babel pour les trois prochaines années (Plan Marte 2025), avec laquelle elle vise d’atteindre un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros, avec un EBITDA de 30 millions d’euros, ce qui lui permet de renforcer sa présence internationale en tant que conseil technologique de premier ordre. On estime que Babel clôturera l’exercice 2022 avec un chiffre d’affaires d’environ 150 millions d’euros et qu’elle comptera alors plus de 3000 employés dans tous les pays où elle est présente ; 30 % de ces résultats seront apportés par l’opération en Amérique centrale.

Grupo Babel est l’une des principales entreprises spécialisées dans les technologies du pays costaricain, qui a clôturé 2021 avec un chiffre d’affaires de près de 16 millions d’euros et un EBITDA de 10,5 %, ce qui représente une croissance de plus de 20 % par rapport à l’année précédente. La société costaricienne est constituée d’une solide équipe de plus de 450 professionnels (ingénieurs de développement et de test de logiciels, consultants spécialisés dans le cloud et DevOps, entre autres), qui collaborent avec de grands clients dans la région et sont des experts dans les projets d’adoption et migration vers le cloud, gestion multicloud et cloud hybride. De plus, il dispose d’alliances avec les cinq principaux fournisseurs de services en cloud (Microsoft, Oracle, Huawei, AWS et IBM) et de certifications solides (ISO, CMMi-3, ISTQB, Azure, SAFe…). Elle dispose actuellement d’un solide portefeuille clients dans les secteurs de la finance, des entreprises et de l’administration publique dans plusieurs pays d’Amérique centrale, tels que le Costa Rica, la Colombie, l’Équateur, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Panama et la République dominicaine, ainsi qu’aux États-Unis, un marché sur lequel la société a récemment réussi à s’aventurer avec une grande projection.

Plus qu’un nom en commun…

Les deux entreprises, en plus de partager le même nom (qui est un fruit du hasard), ont en commun un nombre de valeurs qui ont facilité le processus d’intégration. “Babel est bien plus qu’une entreprise, c’est un ensemble de valeurs que nous souhaitons transmettre à notre entourage. Quand il s’agit de grandir, nous ne recherchons pas seulement les meilleurs moyens sur le plan technique, mais aussi les personnes qui partagent notre philosophie”, déclare Tony Olivo, CEO de Babel, qui a défini cette nouvelle étape comme “un moment décisif pour relever l’un des grands défis que nous nous sommes fixés pour les années à venir, comme la poursuite de notre processus d’internationalisation. Et pour cela, rien de mieux que d’investir dans un pays émergent comme le Costa Rica, qui ces dernières années a pris un grand engagement en matière de la technologie et de la numérisation, et est considéré comme le deuxième pays le plus innovant d’Amérique centrale. Elle dispose également d’une position géographique privilégiée lorsqu’il s’agit de renforcer notre présence sur le continent américain et, en particulier, aux États-Unis, un marché auquel nous allons nous adresser de manière décisive grâce à cette opération”.

Les 450 professionnels qui rejoindront Babel à la suite de cette intégration partageront tous les avantages et les opportunités de faire partie d’une entreprise internationale en pleine croissance, qui en 2025 vise à dépasser les 5000 employés.

Selon Estéban Oviedo, CEO de Grupo Babel, “nous sommes fiers de rejoindre un projet international de cette ampleur qui, malgré la forte croissance qu’il connaît ces dernières années, maintient ses principes et où la solidarité est l’une de ses devises”.