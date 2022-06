OASIS : Into The Wild du 20 au 26 septembre 2022 à Dakhla

Suite à deux années de trêves imposées par les mesures sanitaires que le Maroc avait adopté, Oasis Festival revient avec un nouveau concept ; OASIS : Into The Wild, produit par Cultivora.

Oasis: Into The Wild est un nouveau concept festif nomade qui souhaite inviter le public à découvrir le meilleur des destinations marocaines par le biais de la musique, de la gastronomie et de l’art de vivre.

Into The Wild entend donner à ses visiteurs l’opportunité d’explorer une région particulière grâce à un itinéraire guidé d’excursions, de découvertes culinaires et de performances musicales, privilégiant rencontres et sociabilité. Le point d’orgue d’Into The Wild sera le festival musical intime qui se tiendra le 23 et 24 septembre et qui permettra à un nombre supplémentaire de participants de rejoindre l’expérience.

En focalisant annuellement sur une région différente du Maroc, chaque édition d’Into The Wild viendra garantir la spécificité du concept. La singularité d’une approche nomade qui donnera à ses visiteurs l’envie de revenir au Maroc pour découvrir encore davantage la beauté et la diversité de notre pays si distinctif.

Une 1er édition à DAKHLA

La première édition d’Into The Wild se déroulera à Dakhla, l’une des destinations marocaines les plus en devenir. Un évènement comme Into The Wild est en effet l’occasion parfaite de mettre en avant cette région chère au cœur des marocains.Dakhla est un cadre exceptionnel pour promouvoir l’image du Maroc, situé au point de rencontre du Sahara et de l’Océan, Dakhla est l’une des têtes de pont de l’éco-tourisme au Maroc, la région est réputée pour ses fruits de mer, les traditions locales de sont particulièrement riches et variées, et intègrent musique, nourriture, danse et art

Into the Wild pose ses valises du 20 au 26 septembre 2022 pour un évènement unique en son genre au Maroc.

ODYSSEY

Du 20 au 26 septembre 2022

L’odyssey est un séjour exclusif, qui va faire vivre à ses privilégiés un itinéraire guidé présentant les plus beaux atouts de la région. Le programme de Dakhla inclura de la musique, des festivités et des voyages culinaires pour le bonheur de ceux qui feront le voyage.

FESTIVAL

Du 23 au 24 septembre 2022

La semaine culminera avec un festival à taille humaine de deux jours, posé en toile de fond de la lagune centrale de Dakhla. Ce rendez- proposera dans la pure tradition de l’esprit OASIS Festival une scène intimiste qui pourra recevoir quelques centaines de festivaliers autour d’un line up de grande facture.

Priorité aux détenteurs des pass 2020

Les gens qui ont gardé les pass du Oasis festival 2020 seront prioritaires pour accéder à cette édition Oasis: Into The Wild à Dakhla, ils pourront ainsi transférer leurs billets sans frais. Le deadline pour faire cette demande est le 29 juin à midi, passé ce délai, les gens qui n’auraient pas émis le souhait de transférer leurs pass seront remboursés.