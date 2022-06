La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement lance la saison 2022 de Plages propres

Pour la 23e saison de Plages Propres, le programme phare de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement, présidée par SAR la princesse Lalla Hasnaa, 106 plages, dont 28 sont labellisées pavillon bleu, seront accompagnées pour offrir aux estivants un espace propre, équipé, sécurisé, animé.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Plus d’une centaine de plages, pour la plupart les plus fréquentées du pays, bénéficient de cette opération essentielle pour la propreté et protection du littoral. 68 collectivités locales appuyées par leur tutelle, la DGCL, les administrations concernées par la gestion du littoral, 26 partenaires économiques et plus d’une centaine d’associations locales se mobilisent pendant près de trois mois pour sensibiliser et éduquer les estivants, veiller à la qualité des eaux de baignade et du sable, équiper les plages, assurer la sécurité et la couverture sanitaires, faire respecter l’ordre et les règlements.

Cette année l’opération « Plages Propres » connaitra le retour de la Fédération nationale du Scoutisme marocain, partenaire historique, et des colonies de vacances gérées par le Ministère de la Jeunesse, la Culture, et la Communication. Avec le même ministère, des bibliothèques pilotes seront ouvertes sur cinq plages pour diffuser une éducation au développement durable. Des associations de plongée mèneront comme en 2021 l’opération de sensibilisation homme-océan, pour collecter des déchets plastiques dans les fonds marins.

Les enfants seront ainsi sensibilisés aux déchets plastiques sur les plages dans le cadre de l’opération #b7arblaplastic. Comme chaque été depuis trois ans, ils prendront ainsi conscience du volume des déchets plastiques sur le sable et même sur les fonds marins.

Pour la Fondation, l’afflux de très nombreux citoyens sur le littoral est l’occasion de mener un important travail de sensibilisation et d’éducation pour protéger les océans, dont le rôle dans la régulation du climat est fondamental. Les Nations Unies ont fait de leur conservation l’objectif de développement durable n° 14.

Avec les communes et ses partenaires, elle reconduira pour le troisième été consécutif, du 15 juin au 15 septembre, son opération #b7arblaplastic, dont l’intérêt et la qualité a été salué par la Fondation internationale pour l’éducation à l’environnement (FEE) qu’il l’a récompensée en 2020 comme la meilleure pratique sur les 4425 plages qu’elle labélise Pavillon bleu dans le monde.

L’opération #bharblaplastic se propose de lutter contre la pollution plastique en ciblant prioritairement les jeunes qu’elle sensibilise par les canaux digitaux qu’ils utilisent. Les participants poursuivront trois objectifs phares :

« 10 tonnes de déchets plastiques en moins par plage »,

« 40 000 actions de sensibilisation à l’environnement »,

« 2 millions de jeunes sensibilisés. »

L’ensemble de ces déchets plastiques seront enlevés et retraités dans des unités industrielles, dans un souci d’économie circulaire que développe l’opération depuis 2021.

Cette année verra également le lancement de la 4e édition des Trophées Lalla Hasnaa du Littoral durable, également inscrits à la Décennie pour les Sciences océaniques au service du Développement Durable. Ses cinq catégories (Trophées « Programme Plages Propres », Trophées « Partage et cadre de vie », Trophées « Protection et valorisation du patrimoine naturel », Trophées « Education et Jeunesse », Trophées « Responsabilité Sociale et Environnementale des organismes ») permettent de faire participer tous les acteurs qui se mobilisent pour la protection du Littoral et des Océans (https://tropheeslittoral.ma).