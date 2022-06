Décès du Professeur Yves Coppens, membre associé de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques

C’est avec une profonde affliction et une grande tristesse que l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, fait part du décès, intervenu à Paris le mercredi 22 juin 2022, du Professeur Yves Coppens, membre associé de l’Académie. En cette douloureuse circonstance, les membres de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, expriment à sa famille, à ses amis ainsi qu’à la grande famille scientifique, leurs vives condoléances et leurs sincères sentiments de compassion, implorant Le Tout-Puissant d’entourer le regretté défunt de Sa sainte miséricorde et de Sa clémence, et d’accorder à ses proches patience et réconfort.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Le Professeur Yves Coppens est considéré comme le grand maître de la paléontologie française et a exercé une grande influence sur les recherches paléoanthropologiques au cours des dernières décennies du XXe siècle, notamment en contribuant à repousser les bornes de l’origine de l’homme. Il découvre un premier crâne d’Hominidé dès 1961 au Tchad, puis une mandibule de 2 500 000 ans en Ethiopie en 1967, et en 1974 l’Australopithecus afarensis, plus couramment appelé Lucy.

Passionné par la Préhistoire depuis son enfance, il entre au CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) à l’âge de vingt-deux ans. A partir de 1960, il monte des expéditions au Tchad, en Ethiopie, en Afrique du Nord, en Mauritanie, en Indonésie, aux Philippines, en Chine, en Sibérie, en Mongolie.

Au Maroc, le Professeur Coppens a été reçu le 11 janvier 2011, par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à qui il a présenté des fossiles humains découverts dans la région de Casablanca (Carrière Sidi Abderrahmane et Carrières Thomas).

Au cours de sa carrière universitaire, le Professeur Coppens a assuré de nombreuses et prestigieuses fonctions. En 1969, il est nommé maître de conférences au Museum national

d’Histoire naturelle et intègre la sous-direction du musée de l’Homme dont il devient directeur en 1980, et titulaire de la chaire d’Anthropologie, après quoi il est élu titulaire de la Chaire de Paléoanthropologie et Préhistoire du Collège de France. En 2002-2003 il a rédigé la Charte de l’environnement inscrite dans la Constitution française en 2005, et en 2006, il est nommé au Haut conseil de la recherche et de la technologie (France).

Professeur Yves Coppens est récipiendaire de plusieurs titres : Commandeur de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite, Commandeur des Palmes académiques, Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres, Officier de l’Ordre national du Tchad. Il a reçu de nombreux prix français et étrangers pour ses travaux. Yves Coppens a notamment publié Le Singe, l’Afrique et l’Homme (Fayard, 1983), Préambules (O. Jacob, 1992), Le Genou de Lucy : l’histoire de l’homme et l’histoire de son histoire (O. Jacob, 2000), Aux origines de l’humanité (Fayard, 2003), Histoire de l’homme et changements climatiques (Fayard, 2006).

Le 5 février 2013, le Professeur Yves Coppens est nommé par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, que Dieu perpétue Ses Bienfaits, membre Associé de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques. Il participait régulièrement aux sessions plénières solennelles annuelles de l’Académie, jusqu’à l’apparition de la pandémie Covid-19 ; il a notamment donné une conférence qui a particulièrement intéressé et même passionné l’auditoire sur le sujet « les premiers peuplements humains des rives de la Méditerranée ». Au sein de l’Académie, il a contribué avec efficacité à développer la collaboration et la coopération entre l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques et l’Académie des Sciences française.

Puisse Dieu, Le Tout-Puissant, lui accorder une ample rétribution pour les bonnes œuvres qu’il a accomplies tout le long de sa vie.