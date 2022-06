Africa Motors - Groupe Auto Hall lance officiellement la nouvelle marque automobile CHERY 

Africa Motors, filiale du groupe automobile Auto Hall, introduit officiellement lors d’une cérémonie de lancement le jeudi 23 juin 2022, la marque chinoise de voitures CHERY.

Africa Motors est une filiale du groupe Auto Hall. Créée en 2015 afin de développer l’activité d’Auto Hall avec la Chine, cette entreprise a signé en 2021 un partenariat stratégique avec CHERY, l’un des plus grands fabricants automobiles en Chine. Le choix de Chery, qui s’est porté sur Africa Motos, a été motivé par l’expérience d’Auto Hall dans le secteur du matériel roulant.

L’aventure chinoise en Afrique n’en est qu’à son commencement. CHERY International est une société chinoise implantée à la ville de Wuhu, à 500km de Shanghai et elle est présente dans plus de 80 pays dans le monde avec dix usines de montage. En plus de compter parmi les principaux constructeurs automobiles en Chine, Chery est également le leader des exportations de voitures particulières chinoises depuis 19 années consécutives.

C’est dans cette optique que la filiale Africa Motors a paraphé un accord de partenariat avec son tout nouveau partenaire chinois Chery, le 28 octobre 2021, pour assurer l’importation et la distribution exclusive de sa gamme de véhicules au Maroc.

« Nous considérons le Maroc comme l’un des marchés ayant le plus grand potentiel en Afrique. Et nous savons qu’Auto Hall est l’un des plus grands distributeurs automobiles au Maroc avec une équipe professionnelle riche en expérience dans la distribution automobile « , a souligné Zhang Guibing, président de Chery International, dans le cadre de l’officialisation de la signature de cet accord. Il a ajouté en concluant : « Nous sommes très confiants que la coopération entre Chery et Auto Hall sera très fructueuse au Maroc ».

De son côté, le directeur général d’Africa Motors Abdellah El Mouadden a affirmé : « La Chine est un axe stratégique pour le développement de notre groupe à travers des partenariats forts et durables dans la distribution et la fabrication ». Il a également souligné : » Notre vision est de construire un partenariat à long terme en introduisant l’ensemble de la gamme Chery sur le marché marocain, y compris les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. Nous avons également convenu de discuter et d’étudier le projet CKD pour le marché local et pour l’exportation. Grâce à nos efforts mutuels, nous sommes convaincus que nous réussirons ensemble. »

A cet effet, le constructeur chinois a décidé de s’ouvrir au marché marocain en introduisant une gamme SUV Pro comprenant 4 modèles en 8 versions : Tiggo 2 pro, Tiggo 4 pro, Tiggo 7 pro et Tiggo 8 pro. Il s’agit d’une gamme très innovante combinant nouvelles technologies, sécurité, confort et design très moderne.

La marque compte lancer également – en collaboration avec le distributeur Auto hall – 2 modèles Hybrides et Electriques à 100% qui comptent parmi les innovations les plus distinguées du constructeur chinois.