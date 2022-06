VIVATECH : RENAULT et JEAN-MICHEL JARRE font de la voiture un espace privilégié pour vivre des expériences sonores

“La voiture est un formidable espace pour créer des synergies entre la TECH et l’écologie. Renault est un constructeur automobile en pleine transformation et j’ai à cœur d’intégrer tout mon savoir-faire d’ingénieur du son dans cet univers où les expériences sonores peuvent être multiples.” Jean-Michel Jarre, artiste et ingénieur du son.

Jean-Michel Jarre s’associe à Renault pour développer l’expérience sonore des futurs modèles électriques de la marque. Sa collaboration s’articule autour de 3 domaines.

“LESS IS MORE”, LE NOUVEL ADN SONORE DES FUTURS COCKPITS

La technologie “Less is more” embarquée dans le concept-car Scénic Vision montre l’ambition de Renault de concevoir un excellent système audio en utilisant un minimum de composants. Une approche à la fois “TECH” et durable au bénéfice des passagers et de l’expérience à bord. L’intégralité du son de Scénic Vision a été développée dans cet esprit, en réduisant le nombre de haut-parleurs à l’intérieur de la voiture. Une installation audio novatrice réalisée avec un haut parleur medium-basse implanté dans chaque porte et complété par un système de bulles sonores – “sound bubbles” installées dans chaque appuie-tête. Les passagers profitent ainsi d’une acoustique de haute qualité à la fois immersive, individuelle et augmentée.

NOUVELLE SIGNATURE SONORE, SIGNÉE JEAN-MICHEL JARRE

Avec l’essor des véhicules électriques, le moment est venu de repenser le son, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. En confiant à Jean-Michel Jarre la nouvelle signature sonore de ses modèles électriques, Renault intègre au sein de ses équipes tout le savoir-faire et la créativité de l’artiste. La signature sonore couvre plusieurs fonctionnalités : la séquence d’accueil à l’entrée dans la voiture, le système audio dans sa globalité (composants, emplacement, algorithmes) et le son extérieur émis par le véhicule électrique en dessous de 30 km/h pour avertir les piétons (VSP : Vehicle Sound Pedestrian).

“SONIC ROADS”, UN SERVICE BREVETÉ RENAULT POUR UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE AUGMENTÉE TOUT AU LONG DE SON TRAJET

Enfin, Jean-Michel Jarre va participer à la mise au point artistique du premier algorithme de l’innovation Renault “Sonic Roads”. Ce service breveté Renault propose la bande-son idéale du trajet en fonction des goûts musicaux du conducteur etinspirée des paramètres contextuels de la route tels que des lieux, des paysages, la météo et le moment de la journée. En tant que chercheur-musicien, Jean-Michel Jarre va proposer une association entre les données de contexte captées par la voiture et des contenus musicaux (musiques, podcasts, informations…).

Cette expérience sensorielle inédite pour l’ensemble des passagers va amplifier le ressenti d’immersivité avec l’environnement.

Renault et Jean-Michel Jarre ont signé un partenariat pour une durée d’au moins 3 ans. Les fruits de cette collaboration sont attendus sur les futurs modèles électriques de la marque Renault. Néanmoins, les premières applications sont déjà actives, puisque Jean-Michel Jarre a signé la direction artistique des systèmes audio Harman Kardon de Mégane E-tech et de tous les nouveaux modèles qui suivront.