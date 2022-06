Umnia Bank et Takafulia Assurance donnent le coup d’envoi pour la commercialisation des services d'assurance Takaful   

Suite à l’approbation donnée par l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) aux Takafulia Assurance, pour exercer ses activités d’assurance Takaful, les familles Umnia Bank et Takafulia Assurance ont le plaisir d’annoncer officiellement le lancement effectif de la commercialisation des services d’assurance Takaful.

A cette occasion, Umnia Bank tient à adresser ses vifs remerciements et son ample gratitude à l’ensemble de ses clients qui ont témoigné et témoignent encore de leur confiance au secteur de la banque participative, ces mêmes clients qui ont accompagné la banque depuis cinq ans et ce en dépit de l’absence d’assurance Takaful. Umnia Bank apprécie hautement la fidélité et le soutien dont ses clients font preuve, des atouts qui ont contribué à établir un lien de confiance indéfectible entre les deux parties.

L’aboutissement de tous ces efforts, cet engament et cette confiance vient d’être couronné. Nous assistons ainsi, aujourd’hui, à la signature d’un contrat d’assurance Takaful, par notre client, qui a bénéficié auprès d’Umnia Bank, en octobre 2017, du premier contrat Mourabaha au Maroc.

Umnia Bank à l’immense plaisir de porter à la connaissance de ses honorables clients que les produits d’assurance Takaful sont désormais disponibles dans toutes ses agences et que les conseillers de la banque restent à leur disposition et auront l’honneur de répondre à toutes leurs demandes à cet égard.

Qu’est-ce qu’on entend par « Assurance Takaful » ?

L’assurance Takaful repose sur les fondements de la participation et du partenariat à travers l’engagement d’un groupe de personnes à faire dons de cotisations, dans le but de faire face aux risques éventuels et couvrir les pertes pouvant être subies par l’une d’entre elles.

Par ailleurs, les services des contrats d’assurance Takaful qui seront fournis par Umnia Bank portent sur les garanties liées à l’assurance décès et l’investissement Takaful, en plus des garanties des contrats multirisques Takaful liés aux immeubles faisant l’objet d’un financement participatif.