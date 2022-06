Travel Tech Morocco tient toutes ses promesses

La 1ère édition de la “Travel Tech Morocco” organisé par la Confédération Nationale du Tourisme en partenariat avec l´ONMT s’est tenu vendredi 17 juin à Rabat. La CNT a ainsi mis en relation les différents Tech leaders, nationaux et internationaux, à une audience d´hôteliers, d´agents de voyages, de restaurateurs, de guides. Objectif : les aider dans leur transformation digitale.

Pari tenu pour la Confédération Nationale du tourisme qui vient d’organiser la première édition de sa Travel Tech. Ce forum a ainsi permis aux jeunes experts marocains ainsi qu´aux leaders internationaux de la Travel Tech de débattre sur 3 thématiques en phase avec les grandes problématiques du moment pour l´ensemble des acteurs du secteur. Plus de 100 professionnels du secteur étaient au rendez-vous, sans compter ceux qui ont suivi en direct le streaming sur le canal de la CNT.

Pour Hamid Bentahar, Président de la Confédération Nationale du Tourisme : « Nos mots d’ordre aujourd’hui sont co-créer, innover et connecter les leaders du tourisme marocain avec les talents de la travel tech nationaux et internationaux. Cet évènement vient ainsi renforcer la compétitivité des acteurs et des destinations et renforcer l’activité business to business entre les deux communautés pour développer ainsi un véritable écosystème commercial et distribution. »

Sur la 1ère thématique « Destination Lab », les 5 panelistes ont échangé et offert leurs recommandations permettant à la destination de doubler le nombre de visiteurs dans les 5 années à venir. Pour Ali Beklen, co-fondateur d´HotelRunner, une solution de distribution en ligne tout en un pour les établissements hôteliers et agences de voyages, « la digitalisation de l´ensemble des acteurs du secteur, et l’utilisation de la technologie, leur permettra d’être présents sur le plus de supports possibles. La destination gagne ainsi en visibilité ». Rainer Schäfer, Vice-Président de GIATA, permettant aux hôtels de gérer et diffuser leurs contenus globalement, recommande que « le Maroc doit d´un côté diversifier ses marchés émetteurs et surtout fournir un contenu précis et détaillé et toujours àactualisé ». Yahay Abbasi, le fondateur de Casbah Tourism Development, considère, pour sa part, « que la destination devrait absolument mettre au cœur du débat le client, qu´il faut comprendre leurs besoins et surtout personnaliser l´offre afin qu’elle soit adapté à chacun ». Pour Arden Agopyan, co-fondateur d´HotelRunner, « il faut investir sur l´image de marque et la e-réputation du pays, et également s´assurer que toutes les institutions et acteurs du tourisme et la Tech travaillent main dans la main avec un objectif commun de promouvoir la destination ».

Dans le 2ème panel dédié à la distribution, comme le souligne Mohamed Kasmi, fondateur de Fractalite, un leader Marocain dans la création de solutions pour agences de voyages, « les nouvelles générations grandissent avec internet, les applications et les smartphones, ils ont donc besoin de canaux numériques pour s’informer, organiser et réserver leurs vols, hôtels ou expériences, on ne peut s´attendre à ce qu´ils réservent via un autre canal qui ne soit pas en ligne ». Riza Kaynak, Director of Demand pour HotelRunner, recommande de son côté, « de toujours suivre les tendances et innovation afin de toujours être au gout du jour en matière de technologie et distribution ». Niovi Alexandridou d´OTA Insight, un outil de vielle concurrentiel, nous explique ensuite « que la technologie permet de gagner en efficacité, en temps et surtout de prendre des décisions de tarification, de distribution et de marketing meilleures et plus rapides ».

De son coté, Guillaume Sardain, de IDeaS, un système de Revenue Management avancé, propose également « de faire plus confiance à la puissance de la technologie pour automatiser les tâches, et donc également gagner du temps tout en prenant de meilleures décisions ».

Fouad Boulasri, le fondateur de la startup Marocaine Pivot, qui offre des outils pour les agences de voyages nationales, conseille aux acteurs du tourisme « de tirer parti de la technologie pour diversifier leurs canaux de distribution, mettre en place un canal de réservation en ligne directe, et en optimisant également les processus de réservation grâce à la technologie pour mieux gérer les opérations quotidiennes. »

Dans le 3ème panel sur le thème du « Creative Lab », les débats se sont articulés autour de 2 sujets essentiels, le contenu et la conversion.

Rainer Schäfer de GIATA, souligne que « les vacances représentent la notion de plaisir pour tout le monde, et qu´il faudrait donc pouvoir inciter les voyageurs à partager leur plaisir d´être au Maroc, offrant ainsi un contenu créatif, personnalisé venant directement des visiteurs, un contenu accrocheur, réel, ou les voyageurs se reconnaissent au travers des vidéos et contenus des clients ». Pour Assil Bernossi, le fondateur de Userguest, une solution marketing améliorant la conversion des ventes directes, il est important « de pouvoir montrer des offres personnalisées afin de convertir, et qu´investir en marketing online est également crucial pour générer du trafic et donc des ventes ». Zineb Jabri, la fondatrice d´Otelrev et experte en revenue management souligne pour sa part que « pour réussir, il faut combiner la technologie avec l´expertise humaine ». Cihan Coskuntuncel, le Director of Supply d´HotelRunner explique également que « la technologie permet aux acteurs de gagner en visibilité dans le monde entier et surtout de permettre la réservation directe donc une plus grande efficacité, combinée à des économies pour l´établissement hôtelie »r. Pour conclure, Assil signale « qu´aujourd´hui en quelques clics, il est possible de passer une commande, réserver une table ou une chambre d’Hotels, ainsi qu´une expérience, il est donc crucial pour toucher la clientèle de nos jours d´avoir les outils adéquats pour offrir la meilleure expérience client possible afin qu´ils convertissent en réservant directement sur le site de l´hôtel ou de l´agence ».

En marge de ce forum, une convention a été signé entre Hamid Bentahar, Président de la Confédération Nationale du Tourisme, Ali Beklen et Arden Agopyan, co-fondateurs d´HotelRunner et Reda Aboudihaj et Christophe Bazille, co-fondateurs d´Hospitality Web Services, avec comme point essentiel le partage de data, la mise en place d´outils Freemium pour les membres de la CNT, ainsi que la création d´un « Advisory Board ».

La CNT joue ainsi son rôle au service des opérateurs du tourisme afin de les accompagner dans leur transformation digitale et de rester compétitif dans un marché mondial de plus en plus concurrentiel.