Samsung Galaxy S22 Ultra, S22+ et S22 : les compagnons indispensables pour des soirées mémorables

Une belle nuit étoilée, un paysage spacieux couvert d’un terrain sablonneux avec des vents dominants, une vue presque magique et parfaite dans tous les sens possibles. Vous prenez votre smartphone et le pointez vers le ciel pour capturer rapidement la beauté éthérée de la nuit ; c’est là que vous réalisez que ni vous ni votre smartphone ne disposez de connaissances en photographie de nuit.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Si vous vous êtes déjà trouvé dans une telle situation, la série Samsung Galaxy S22 est faite pour vous. Grâce aux fonctions Nightography – un capteur 23 % plus grand que celui du S21+ et du S21 et la technologie Adaptive Pixel – vous pouvez capturer des visuels nocturnes comme un artiste. Immortalisez par la photo cette essence progressive et rendez vos City Nights épiques #WithGalaxy pour redécouvrir la magie de la nuit.

Où se manifeste l’expertise ?

Comment le capteur plus grand et la technologie Adapting Pixel améliorent-ils vos talents de photographe de nuit ? Les éléments matériels et logiciels des Samsung Galaxy S22 Ultra, S22+ et S22 fonctionnent en parfaite harmonie, transformant votre smartphone en une véritable star de la photo dans des conditions de faible luminosité, en laissant entrer plus de lumière, en faisant ressortir les moindres détails et en capturant les couleurs dans leur état naturel, pour donner à vos clichés un éclat instantané, quelle que soit la profondeur de la nuit.

En quoi les caractéristiques et les fonctions sont-elles utiles ?

Les Galaxy S22+ et S22 sont équipés de puissants appareils photo primaires de 50 MP, de téléobjectifs de 10 MP et d’objectifs ultra-larges de 12 MP pour vous aider à capturer la beauté miraculeuse du monde. Que vous fassiez du camping en plein désert, que vous soyez au bord de la mer ou que vous admiriez simplement le panorama urbain en circulant sur l’autoroute, vous n’avez plus besoin d’un environnement particulièrement clair pour prendre de bonnes photos.

Grâce aux merveilles de l’IA, de la technologie VDIS et de la fonction de cadrage automatique2, les Galaxy S22 Ultra, S22+ et S22 ajustent automatiquement la mise au point de l’appareil, l’éclairage et les couleurs pour vous garantir un contenu net, même en mouvement ou sous un éclairage qui n’est pas favorable. La série Galaxy S22 permet d’élever vos prises de vue et vos vidéos à un niveau supérieur grâce à des fonctionnalités telles que le mode portrait AI Stereo Depth Map, qui fait ressortir vos sujets de l’arrière-plan.

Quelques idées pour profiter au maximum de la Nightography

Vous n’avez pas besoin d’une maîtrise avancée de la photographie pour prendre des photos le soir. Tout ce dont vous avez besoin, c’est un smartphone aussi intuitif, créatif et exceptionnellement perfectionné sur le plan technologique que les Samsung Galaxy S22 Ultra, S22+ et S22, avec leur processeur 4nm ultra rapide. Voici quelques astuces qui peuvent faire de vous un pro de la photographie de nuit :

Maintenez la stabilité: utilisez un trépied ou gardez votre smartphone bien en place lorsque vous cliquez. Vous vous assurez ainsi de donner à l’appareil photo les conditions idéales pour tirer parti de son expertise technique et donner vie à vos captures.

Essayez de vous servir de cette obscurité: Conciliez-vous avec la nuit et elle vous révèlera les meilleurs angles pour exprimer le meilleur de vous-même en tant que photographe de nuit grâce à la technologie instinctive qu’offrent les Samsung Galaxy S22 Ultra, S22+ et S22.

Mettez vos ressources à profit: Prenez le temps d’apprendre à connaître toutes les capacités et fonctionnalités des appareils photo S22 Ultra, S22+ et S22 pour en profiter au maximum. Laissez-les vous guider lorsque vous partez capturer la beauté de la nuit, et permettez aux résultats d’orner votre galerie.

La prochaine fois que vous vous trouverez sous un ciel étoilé ou dans un espace faiblement éclairé, votre Samsung Galaxy S22 vous aidera à profiter de la nuit.