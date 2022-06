QNET remporte onze prix pour ses pratiques innovantes et révolutionnaires

Le géant asiatique de la vente directe QNET a une fois de plus prouvé qu’il était l’une des entreprises les plus innovantes et les plus créatives du secteur en remportant de nombreux prix lors de diverses compétitions au cours des derniers mois. QNET a reçu onze récompenses en l’espace de quatre mois, depuis février de cette année, dont des trophées aux TITAN Business Awards 2022, aux Asia-Pacific Stevie Awards, aux PR Awards, aux Middle East & North Africa Stevie®️ Awards 2022 et aux HERMES Creative Awards.

UNIR UNE COMMUNAUTÉ MONDIALE PAR UNE CONVENTION VIRTUELLE

La campagne de médias sociaux de QNET autour de sa convention virtuelle connue sous le nom de V-Convention Connect, qui a attiré un demi-million de téléspectateurs de plus de cinquante pays à la convention, a remporté deux prix. La campagne a permis de créer du contenu autour du hashtag de l’événement pour susciter l’enthousiasme des téléspectateurs qui se connectaient depuis chez eux. Pendant les trois jours, des milliers de contenus uniques ont inondé le hashtag sur les médias sociaux, tandis que les participants du monde entier s’imprégnaient de l’esprit de la convention.

La campagne a remporté les deux prix suivants

Prix TITAN de platine pour la meilleure campagne de médias sociaux lors des 2022 TITAN Business Awards.

Prix de bronze pour la catégorie « Innovation dans l’utilisation des médias sociaux » lors des Asia-Pacific Stevie Awards.

DÉMONTRER L’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX POUR SAUVER LA PLANÈTE

La campagne #BottleSelfieChallenge de QNET visait à sensibiliser les gens à l’impact néfaste du plastique à usage unique sur l’environnement et à les encourager à ne plus acheter de boissons en bouteille plastique et à opter pour des bouteilles réutilisables dans leur vie quotidienne. Les participants étaient invités à prendre les selfies les plus inventifs et créatifs avec leur bouteille réutilisable préférée et à les télécharger sur Facebook et Instagram avec le hashtag de la campagne. La campagne a reçu plus de 500 pièces uniques de soumission de contenu créatif de la part d’utilisateurs de médias sociaux du monde entier, y compris plusieurs influenceurs de premier plan en Malaisie, aux Émirats arabes unis, en Thaïlande, en Indonésie et à Hong Kong.

« Nous estimons que la campagne #BottleSelfieChallenge a réussi à aider à réduire l’utilisation d’environ 90 000 bouteilles en plastique et à économiser 32 000 litres d’eau dans la production de boissons en bouteille », déclare Malou Caluza, PDG de QNET. « Cette campagne s’aligne non seulement sur notre engagement à devenir une entité durable et responsable – elle montre également comment nos équipes de communication transmettent ces valeurs avec succès grâce à des campagnes efficaces et opportunes dans le monde entier, que ce soit par le biais des médias traditionnels ou des plateformes sociales. »

Ce message opportun pour la planète a reçu trois distinctions :

Prix TITAN d’or pour la meilleure campagne de marketing de cause lors des 2022 TITAN Business Awards.

Prix d’or dans la catégorie Campagne de médias sociaux aux 2022 HERMES Creative Awards.

Bronze dans la catégorie Innovation dans l’utilisation des médias sociaux aux Middle East & North Africa Stevie®️ Awards 2022.

RACONTER DES HISTOIRES À TRAVERS DES VIDÉOS

QNET a montré son talent pour la création de contenu créatif et a remporté plusieurs prix pour le contenu vidéo de l’entreprise. Reflétant l’engagement de QNET envers la philosophie des fondateurs, RYTHM – Raise Yourself To Help Mankind, QNET a reçu les prix suivants :

Platine pour la campagne vidéo « Commitment to Creating a Sustainable World” de QNET lors des 2022 HERMES Creative Awards. Dans cette vidéo, QNET souligne l’importance de la durabilité et le rôle de l’entreprise dans la réduction de notre empreinte carbone.

Bronze dans la catégorie « Innovation dans les vidéos sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) » aux Middle East & North Africa Stevie Awards 2022. La vidéo RSE reflète les efforts de l’organisation pour apporter réconfort et secours aux communautés aux prises avec l’impact dévastateur de la pandémie de COVID-19.

En outre, deux vidéos de marque de QNET ont été récompensées pour leur narration créative :

Platine pour la campagne vidéo du court-métrage « I Promise » de QNET aux HERMES Creative Awards 2022. ‘I Promise’ est un court-métrage exclusif sur le web publié sur la chaîne YouTube officielle de QNET pour faire passer le message à ses distributeurs que QNET s’engage à être leur partenaire de réussite sur le long terme.

Mention honorable pour la campagne vidéo « What You Need To Know Before Joining QNET » aux HERMES Creative Awards 2022. Cette vidéo sert d’introduction et répond à toutes les questions que l’on peut se poser avant de devenir un distributeur QNET.

PRÉSENTER L’HÉRITAGE DES MONTRES DE LUXE SUISSES À UN PUBLIC MONDIAL

La marque de luxe suisse Bernhard H Mayer, best-seller de QNET, a célébré son 150e anniversaire l’année dernière. QNET a marqué cette occasion capitale avec une campagne à 360 degrés d’une année couvrant les médias sociaux, le marketing vidéo, le marketing d’influence, les campagnes publicitaires et médiatiques, ainsi que les événements en ligne et hors ligne. La campagne a été lancée à l’échelle mondiale et a suscité l’intérêt du public en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

La campagne a séduit les juges lors des concours suivants :

Argent pour la meilleure campagne de relations publiques pour la mode et les vêtements aux PR Awards 2022.

Bronze pour la meilleure campagne d’anniversaire aux PR Awards 2022.

Or dans la catégorie marketing produit aux HERMES Creative Awards 2022.

En juin de cette année, QNET a remporté un nombre impressionnant de 24 prix pour ses campagnes de relations publiques, de médias sociaux et de communication marketing.