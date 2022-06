Présentation des nouveaux XPS 13 et XPS 13 2-en-1: Le renouvellement de notre gamme XPS se poursuit

Toujours dans le sillage du lancement du XPS 13 Plus, un système qui a été salué pour les nombreuses qualités de ses « fonctions futuristes », Dell poursuit le déploiement de sa gamme XPS avec le lancement aujourd’hui de l’emblématique XPS 13 et la révélation du prochain XPS 13 2-en-1.

Le monde hybride et mobile d’aujourd’hui signifie que vos outils se doivent d’être encore plus innovants et davantage connectés. Leur polyvalence et la facilité avec laquelle ces outils vous permettront de réaliser des tâches multiples sont primordiales: c’est précisément dans cet esprit que le XPS 13 et le XPS 13 2-en-1 de Dell ont été conçus.

L’ordinateur portable XPS 13 de 13 pouces, qui est le plus fin et le plus léger jamais produit par Dell, est désormais disponible à la vente.

Le XPS 13 est compact et élégant (13,99 mm, à partir de 2,59 lb) pour vous permettre d’être productif en déplacement.

Le XPS 13 est à la fois extrêmement compact et incroyablement élégant (13,99 mm, à partir de 2,59 lb): transportable partout, il vous permet de toujours rester productif, peu importe où vous vous trouvez.

Et parce que le planning de votre journée peut facilement changer de fond en comble à cause d’un seul e-mail, le XPS 13 (disponible avec Windows 11 ou Ubuntu 20.04) saura être votre frère d’armes à chaque instant puisqu’il est capable de vous suivre partout. Astucieusement fin, léger et compact, et bénéficiant de pas moins de 12 heures d’autonomie, il se glisse sans problème dans la poche de votre sac à dos, dans votre sacoche ou même dans votre sac à main, tout en vous délivrant en permanence des performances haut de gamme, et ce grâce à ses processeurs Intel® Core™ de 12e génération qui vous permettent de réaliser plusieurs tâches en même temps et en toute simplicité.

Le XPS 13 Sizzle Reel

Fidèle à l’esthétique de pointe de Dell, le XPS reçoit la cinquième génération d’écran InfinityEdge de Dell à 4 côtés, en plus de bénéficier d’un son amélioré pour une expérience de divertissement extraordinairement immersive. Que ce soit pour écouter de la musique en streaming, discuter en vidéo avec vos amis ou visionner les tous derniers blockbusters, ce laptop d’exception vous fournira toujours les meilleurs performances, peu importe l’utilisation que vous en ferez. La luminosité élevée de son écran, la clarté améliorée de son affichage, ses détails ultra-précis, sa résolution allant jusqu’à 4K+ et ses couleurs vives, donnent vie de manière envoûtante à tous vos contenus, tandis que ses haut-parleurs à fort diamètre délivrent un son encore plus puissant, avec des basses plus profondes et une expérience audio globale de très haut niveau. La technologie Eyesafe® réduit intelligemment la lumière bleue nocive de l’écran sans jamais compromettre votre expérience visuelle.

Fabriqué de manière experte à partir de matériaux de qualité, le XPS 13 offre une approche inclusive avec la présence de couleurs encore plus expressives et aux tons encore plus unifiés. Disponible en finition Sky et Umber, l’aluminium teinté et usiné de type CNC arbore un aspect très haut de gamme.

Même charte, mais accompagnée d’une stratégie nouvelle…

Notre charte de conception demeure la même: elle consiste à simplifier l’expérience de l’utilisateur afin que la technologie soit intelligemment reléguée au second plan et que l’appareil devienne une extension de vous-même. Mais parfois, il est intéressant de comprendre de quelle manière les choses ont été conçues. A ce titre, il convient de préciser que l’ingénierie avancée que nous insufflons dans nos produits nous a permis d’atteindre nos objectifs de conception et d’expérience…

Le XPS a depuis toujours travaillé à réimaginer l’expérience de l’écran à travers le design InfinityEdge de Dell. Cet écran de pointe se caractérise par ses bords encore plus fins tout en offrant une meilleure expérience visuelle. Dans l’esprit de repousser en permanence les limites du possible, notre équipe d’ingénieurs travaille à rendre le XPS 13 aussi compact que possible pour les clients qui privilégient la mobilité. Cette fois, nos ingénieurs ont dû repenser toute la structure de l’appareil.

Cela a donné le coup d’envoi pour un long et ambitieux voyage: celui qui consiste à « miniaturiser » au maximum la carte mère afin qu’elle soit 1,8 fois plus petite que celle de l’ancienne génération du XPS 13 (2021). En fait, il s’agit de la plus petite carte mère jamais créée et installée sur un PC Dell. Cette merveille d’ingénierie a permis de générer davantage d’espace pour abriter de nouvelles technologies et agrandir de manière plus sensible les boîtiers des haut-parleurs. On obtient alors un XPS 13 plus fin et plus léger, mais également plus sonore, plus performant et plus durable.

Atteignant de nouvelles normes en termes de polyvalence, le XPS 13 2-en-1 vient d’être lancé cet été.

A l’heure où les frontières continuent à s’estomper entre le travail, la vie au quotidien et l’apprentissage, le XPS 13 2-en-1 devient plus que jamais un must-have. Cet appareil donne accès à une flexibilité ultime qui vous permet de passer sans effort du streaming à la création et au partage de contenu, tout en restant en permanence connectés.

Profitez de performances de premier ordre partout avec le premier laptop XPS doté d’une connectivité 5G. Que ce soit pour le streaming, pour le téléchargement de fichiers, pour visionner du contenu vidéo, vous réussirez à tout faire beaucoup plus rapidement grâce à la 5G. Vous allez donc réussir à être toujours productif peu importe l’endroit où vous vous trouvez. Le nouveau XPS 13 2-en-1 est également doté de la technologie eSIM, laquelle vous permet de vous rendre dans différents pays et de vous connecter à différents opérateurs internationaux sans jamais avoir à changer de carte SIM.

Le XPS 13 2-en-1 vous permet en outre de passer librement et avec fluidité du mode «conso» au mode «prod’» grâce au XPS Folio magnétique. L’ordinateur portable est capable d’être ajusté selon trois réglages d’angle différents (100°, 112,5°, 125°) pour un maximum de flexibilité et de confort. Vous allez également pouvoir exprimer au maximum votre créativité avec une expérience d’écriture et d’encrage extrêmement naturelles, et ce grâce au XPS Stylus, lequel confortable pour les gauchers comme pour les droitiers, et permet de transformer l’appareil en un véritable carnet de croquis de pointe qui permet de donner vie, de la meilleure manière qui soit, à vos dernières visions créatives. Le XPS Stylus personnalisé se fixe magnétiquement sur le dessus de l’appareil et se recharge systématiquement par ignition à cet emplacement. Il vous délivre jusqu’à 50 jours d’autonomie en moyenne, à partir d’une charge complète. A noter que le XPS Folio et le Stylus sont vendus séparément.

Conçu autour d’un mode d’affichage intuitif, l’étonnant écran vous délivre une luminosité maximale et des détails ultra-précis, tout en offrant une résolution allant jusqu’à 3K et des couleurs vives, rendant le contenu aussi dynamique que vos idées. La webcam frontale haute résolution 1080p délivre des images nettes et claires. Et l’appareil photo 4K orienté vers le monde vous permet de capturer des photos haute fidélité et d’éditer du contenu sur un seul et même appareil.

Léger et polyvalent, avec son XPS Folio magnétique en option et son XPS Stylus personnalisé, le XPS 13 2-en-1 vous accorde deux options de connectivité différentes: WiFi 6E standard ou 5G avec WiFi 6E. Le dos de l’appareil est de type Gorilla Glass 7: il est disponible dans une teinte ardoise qui est un peu plus foncée.

Respect de nos engagements en termes de développement durable

Conformément à l’engagement de Dell qui consiste à réduire l’impact de ses produits sur l’environnement, les châssis XPS 13 et XPS 13 2-en-1 sont fabriqués à partir d’aluminium à faible teneur en carbone. Ils sont également produits à l’aide d’énergies renouvelables qui permettent de réduite à hauteur de 70 % les émissions en carbone par rapport aux châssis en aluminium qui sont produits dans des installations traditionnelles fonctionnant au charbon. Le XPS 13 et le XPS 13 2-en-1 sont certifiés EPEAT Gold et sont livrés dans un emballage 100 % renouvelable et recyclé.

Conclusion

Vous ne savez pas quoi faire de vos anciens appareils ? Avec Dell Trade In, vous pouvez transformer tout appareil électronique éligible (Dell et non Dell) en crédit pour votre prochain achat sur Dell.com. Ce programme, initialement lancé aux États-Unis, sera étendu cette année à d’autres pays.

N’oubliez pas que, grâce à Dell Migrate, vous aurez la possibilité de transférer en toute facilité des données et des fichiers importants de PC basés sur Windows66 vers votre nouveau périphérique XPS.

Prix et disponibilité

– Le XPS 13 et le XPS 13 Developer Edition sont désormais disponibles aux États-Unis et au Canada. Ils fonctionnent sous Windows 11 ou Ubuntu 20.04 respectivement.

– Le XPS 13 2-en-1 sera disponible cet été. Les prix seront confirmés à l’approche de la date de commercialisation.