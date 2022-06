OPPO soutient les associations locales Tournoi de football caritatif pour confirmer l'engagement social envers la communauté 

La marque mondiale de technologie, OPPO, a organisé son tout premier tournoi de football au Maroc et a pris l’initiative de soutenir les associations locales et les organisations à but non lucratif.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

« Reno7 Charity Cup » est un tournoi qui a connu la participation de 16 équipes : médias, artistes, influenceurs et partenaires représentant 8 associations, chaque association est représentée par deux équipes jouant pour le titre, à travers lequel la filiale marocaine de la marque technologique OPPO apporte son soutien. Le choix des équipes s’est fait de manière aléatoire lors de l’événement de tirage au sort qui a eu lieu au siège d’OPPO à Casablanca, le vendredi 3 juin.

Le tournoi s’est déroulé sur deux week-ends, les 11-12 et 18-19 juin, à l’Oasis Cityfoot5 de Casablanca. Grâce à cet événement caritatif, OPPO vise à accroître son impact positif sur la société par le biais d’événements et d’activités sportives engageant ses

partenaires et ses fans tout en partageant des moments mémorables avec la communauté.

Le tournoi s’est conclu avec l’équipe HBcom (partenaire affichage urbain) qui a remporté la première place représentant l’association Solidarité Féminine basée à Casablanca, la deuxième place a été remportée par l’équipe Al Aoula représentant l’association Malak pour les enfants autistes située à El Jadida, quand à la troisième place elle a été remportée par l’équipe 2M qui représente l’association Aider Sans Limite basée à Rabat. Les trois équipes gagnantes ont reçu des lots OPPO et toutes les associations bénéficieront d’un prix en espèces.

« Nous sommes ravis d’annoncer notre premier tournoi de football Reno7 Charity Cup à travers lequel nous rappelons notre engagement social. C’est aussi l’occasion de concrétiser notre vision de soutien à la communauté locale et à nos fans. Nous avons voulu impliquer les médias, les artistes et les leaders d’opinion dans cette bonne cause et aussi partager des moments de plaisir et de joie dans un cadre compétitif tout en apportant un sourire à la communauté des associations bénéficiaires. Nous espérons qu’avec les prochaines éditions, nous pourrons engager plus de partenaires et soutenir plus d’associations et de causes au Maroc. » Abdelilah Akrim, responsable marketing chez OPPO Maroc.

OPPO a choisi la vitesse comme dénominateur commun entre le football et le smartphone Reno7, notamment pour rappeler la fonctionnalité de ce dernier qui est le 33W SUPERVOOCTM. Le Reno7 dispose d’une batterie de 4 500 mAh et du 33W SUPERVOOCTM qui peut être chargé à 100% en 60 minutes, ou offre 160 minutes d’appel pour 5 minutes de charge.

OPPO donne toujours la priorité aux activités RSE pour servir la communauté marocaine. Cette action sociale ne sera pas la dernière du genre que la marque organisera. Avec ses partenaires, le Reno7 Charity cup prend encore plus d’ampleur pour véhiculer un message de solidarité en aidant les associations qui luttent pour différentes causes.

Le Reno7 Charity Cup réunit la passion des fans de football et l’engagement de la marque en matière de responsabilité sociale dans un événement jovial pour le plaisir de tous.