MARRIOTT HOTELS annonce l'ouverture du Rabat MARRIOT HOTEL, une prestigieuse adresse située en plein cœur de la ville impériale

Marriott Hotels, un fleuron parmi les 30 marques hôtelières du Marriott Bonvoy, vient d’annoncer l’ouverture du Rabat Marriott Hotel. Située au cœur du quartier Agdal, cette oasis urbaine se pare de détails contemporains imprégnés de la richesse architecturale du Maroc.

Entièrement pensées pour séduire et accueillir les voyageurs d’affaires et de loisirs, les 188 chambres et suites arborent une décoration très chic qui se caractérise par son subtil mélange de lignes épurées et par son style innovant. Chacune des chambres reflète l’âme de la ville.

Le design singulier de l’hôtel porte la signature de Jean-Phillippe Nuel. Célèbre créateur de plusieurs œuvres, cet architecte primé fut derrière l’éclosion d’hôtels parmi les plus emblématiques au monde. « Pour moi, il est important d’insuffler une identité spécifique à chaque projet et de donner du caractère à chaque détail ». À Rabat, l’inspiration de l’architecte prend cette fois la forme d’une oasis urbaine donnant ainsi lieu à une harmonie parfaite entre design moderne, épuré et architecture arabo-andalouse.

L’hôtel abrite un magnifique centre de conférence indépendant composé de deux grandes salles de réception, dont une salle plénière équipée d’un gigantesque écran LED de 16 m², en plus de 7 salles de réunion, d’une salle de conférence et d’une esplanade extérieure.

Les clients sont conviés à embarquer dans un véritable voyage des sens à travers une expérience gustative à la fois riche et variée. Les quatre restaurants et bars lounge de l’hôtel incorporent des univers singuliers et rendent hommage à l’art de la table, en proposant aux clients des notes culinaires à la fois distinguées et recherchées.

Ils sont invités à découvrir le monde de Robuchon à travers deux concepts exclusifs : Le Café Robuchon et Le Grill Robuchon, deux enseignes de renom qui proposent une cuisine raffinée sublimant les produits de saison les plus nobles. L’héritage de Joël Robuchon, le Chef le plus étoilé au monde, est ancré dans des valeurs fondamentales d’excellence, de simplicité et de cohérence. Bien plus qu’un salon de thé, Le Café Robuchon offre en plein cœur de la capitale un havre de convivialité et de gourmandise ouvert à tous, proposant des encas gourmets. On craque littéralement pour la viennoiserie du matin, les sandwichs et salades légères, et la délicieuse collection de desserts et pâtisseries idéale pour se faire plaisir à l’heure du goûter ou pour un teatime.

Au niveau du Grill Robuchon, vous retrouverez le meilleur de la gastronomie française à travers un menu distingué conçu par Stéphane Coco, disciple de Joël Robuchon, accompagné par le Chef Antonio Tacca, Chef Exécutif du Rabat Marriott. Au menu, vous pourrez déguster les incontournables du grill avec les plus belles pièces de viandes et poissons aux saveurs d’ici et d’ailleurs. Le Grill, un nouveau rendez-vous culinaire pour les épicuriens curieux de découvrir des recettes exclusives de Joël Robuchon accompagnées d’une très belle sélection de cocktails et vins issus du monde entier.

Au sein du Rabat Marriott Hotel, on retrouve également l’exquise cuisine méditerranéenne et basque d’Ikatza, concoctée par le célèbre chef Najat Kaanache, qui fut le premier et le seul chef marocain du légendaire restaurant espagnol El Bulli, aux côtés du chef Ferran Adrià. Ce dernier avait d’ailleurs déclaré : « Najat Kaanache représente l’âme du Maroc à travers sa cuisine. Sa passion pour la créativité et l’innovation mérite d’être promue au rang de véritable référence pour son pays ». L’expérience culinaire d’Ikatza sollicite tous les sens et transporte les convives vers des univers à la fois accueillants et colorés qui sont tout aussi adaptés à leurs déjeuners de loisirs en bord de piscine qu’à leurs rendez-vous d’affaires.

Conçu pour les adeptes du sport, « Champions » est un sports-bar américain qui allie gastronomie et influences américaines, et dont le menu est composé d’un riche assortiment de salades et de burgers. Ce sports-bar permet à ses clients de visionner en direct leurs matchs de football préférés ou les différentes rencontres qu’ils suivent. Idéal pour les gamers, le restaurant est équipé de jeux d’arcade et d’animations vidéo ludiques et interactives. Les clients du sports-bar pourront même s’essayer au golf à partir de simulateurs dédiés qui sont gérés par des golf-pro.

Le Rabat Marriott Hotel abrite un véritable sanctuaire entièrement dédié à votre bien-être. LE SPA MARRIOTT RABAT propose des soins sur mesure alliant science, nature, luxe et innovation. Le Spa Marriott Rabat comprend six salles de soins individuelles, une suite spa double, un sauna, un bain à remous et un hammam marocain. L’hôtel dispose également d’un centre de remise en forme qui met en avant la philosophie de la marque « Bougez votre corps – stimulez votre esprit », et ce grâce à un personnel hautement qualifié et à un dispositif de pointe.

Le Rabat Marriott Hotel est un nouvel écrin qui brille en plein cœur de la cité impériale : Véritable espace sophistiqué destiné aux voyageurs en quête d’expériences authentiques. « Les hôtels Marriott ne cessent de créer des expériences inoubliables grâce à leur approche réfléchie et innovante en matière d’hospitalité et à leur souci du détail. En tant que deuxième hôtel Marriott ouvert au Maroc, le Rabat Marriott Hotel délivre à ses hôtes des possibilités infinies et inspire les voyageurs du monde entier, les invitant à découvrir la magie du patrimoine du Maroc », affirme Vincent Clinckemaillié, directeur général.