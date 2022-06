Le travail hybride aura un impact positif non seulement sur la productivité, mais également sur de nombreuses choses encore...

Ibtissam Daoudi, Directrice de la Stratégie commerciale – Groupe des solutions clients, région MERAT – Dell Technologies

Dans son best-seller Atomic Habits, l’auteur James Clear parle de la nécessité d’opérer régulièrement des changements progressifs dans nos vies si l’on aspire à atteindre des résultats qui soient importants et probants. Selon James Clear, ce sont les toutes petites améliorations, qui sont rarement perceptibles, qui produisent les changements les plus significatifs. L’auteur étaye sa théorie en prouvant qu’une toute petite évolution de seulement 1 % tous les jours pendant plus de 365 jours se traduit par des améliorations qui sont conséquentes (près de 38 fois supérieures!). Bien évidemment, le contraire, c’est-à-dire stagner ou reculer de 1 % par jour, mènera à zéro résultat sur une année.

Ce concept, qui est apparemment simple mais qui est également très pertinent, peut être appliqué aux domaines de la transformation du lieu de travail. Dans un monde où les avancées technologiques sont devenues légion, la transformation numérique est devenue synonyme de nouveaux départs et de meilleures opportunités de croissance. Or, la rapidité du changement continue encore à décourager beaucoup de personnes, et notamment celles qui ne savent pas quand ni par où commencer pour changer. Pourtant, même si le changement est important dans le monde des affaires d’aujourd’hui, il n’est pas obligatoire pour autant qu’il se produise du jour au lendemain.

De nouvelles pistes de changement

Pour les décideurs et les responsables informatiques, c’est le moment idoine pour exploiter au maximum les potentialités offertes par les nouvelles technologies en vue d’opérer des changements qui soient axés sur les résultats. Pour mieux s’adapter aux évolutions de l’ère numérique, les entreprises se doivent de modifier progressivement leur approche et s’ouvrir davantage à la technologie. C’est d’ailleurs ce que font beaucoup d’entreprises au Maroc.

Par exemple, l’adoption du modèle « as a service » (aaS) gagne de plus en plus de terrain et est entrain de modifier sensiblement l’environnement de travail actuel, lequel est devenu de plus en plus numérique et de moins en moins attaché à un lieu physique donné. Le modèle PCaaS quant à lui devrait connaître un véritable essor cette année, étant donné que les entreprises commencent davantage à se tourner vers des fournisseurs de confiance en vue de simplifier leur charge quotidienne de gestion d‘infrastructure informatique, tout en veillant à ne jamais perturber la productivité de leurs employés. Ainsi, les entreprises auront facilement la possibilité d’apporter de petits changements qui seront continus dans le temps – sans jamais chercher à opérer de refonte majeure -, puisqu’elles pourront compter sur un seul et même fournisseur qui sera capable de prendre en charge tous leurs besoins informatiques à un prix forfaitaire. De cette manière, les entreprises n’auront plus besoin de disposer d’investissements conséquents pour pouvoir réaliser des changements majeurs, de même que, pendant toute la durée de leur changement, elles pourront continuer à maintenir intacts leurs niveaux de performance, de sécurité et de fiabilité.

La transformation de la main-d’œuvre et l’amélioration de l’expérience des employés sont également des objectifs que les entreprises se doivent d’atteindre rapidement. À l’ère du travail hybride, les transitions transparentes entre les appareils et les lieux de travail constitueront la base d’une expérience de travail à distance de qualité. Par conséquent, les fabricants se doivent de répondre de manière plus fiable à ce paradigme de transformation du lieu de travail en supprimant tout ce qui est superflu, pour ne garder que les fonctions rationalisées qui sont capables d’offrir une expérience complète et transparente.

Le fait de recourir à des technologies tels que le Cloud, la 5G et l’IA afin d’obtenir des expériences d’utilisation qui soient encore plus intelligentes, plus personnalisées et plus collaboratives, offrira aux entreprises la possibilité de repenser, de modifier et d’amplifier l’expérience de leurs employés en fonction des besoins. En d’autres termes, dans un monde fait de conceptions de produits époustouflantes et d’innovations technologiques extrêmes, la simplicité et l’intentionnalité seront la nouvelle définition du premium.

Un changement radical de culture

À l’avenir, les changements concerneront les atouts les plus importants dont dispose une entreprise: à savoir ses employés et la manière avec laquelle ils travaillent. Les services informatiques de ces entreprises chercheront en permanence à faire en sorte que leurs technologies et services soient adaptés aux diverses équipes.

Le travail hybride aura un impact positif non seulement sur la productivité, mais bien au delà – car nous sommes intimement convaincus que le summum d’une excellente expérience de travail hybride repose sur un équilibre parfait entre besoins et capacités, ce qui nécessite à la fois un changement de culture et de vision.

A l’heure où le Maroc s’oriente davantage vers une économie de la connaissance, les décideurs se doivent de créer des infrastructures qui puissent permettre aux nouveaux talents de mieux s’exprimer, mais aussi améliorer de manière sensible l’expérience des employés et favoriser l’éclosion d’une culture de l’innovation, de la collaboration et de la productivité.

Les améliorations progressives seront à l’origine des grands changements: il s’agit d’un nouveau chapitre qui est en train de s’opérer au niveau des opérations commerciales. Grâce aux avancées technologiques extraordinaires dont nous sommes tous les jours témoins, un tel chapitre contribuera puissamment à modifier notre manière de vivre, de travailler et de collaborer les uns avec les autres.

Au cours des deux dernières années, nous avions opéré de profonds changements dans notre façon de travailler, et ce pratiquement du jour au lendemain. Le moment est venu de commencer à réfléchir sur le long terme et de prendre un nouveau virage afin de concevoir une nouvelle main-d’œuvre qui soit davantage connectée et flexible. Même si ce n’est que d’un pour cent, un effort progressif mais cohérent dans le temps, garantit jusqu’à 37,78 fois plus de résultats probants. Pour finir, ne dénigrons jamais l’importance des petits pas, car ce sont toujours les petits pas qui sont les initiateurs des plus grands changements.