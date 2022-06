Lancement de l’assurance Takaful

Bank Assafa en partenariat avec Wafa Takaful, lance la commercialisation des produits d’assurance takaful, une assurance parfaitement conforme aux avis du Conseil Supérieur des Oulémas.

Bank Assafa ne cesse d’innover et d’œuvrer pour compléter la palette de ses produits participatifs parallèlement à la complétude de l’écosystème de la finance participative au Maroc. L’objectif est de pouvoir répondre au mieux aux besoins d’une clientèle de plus en plus exigeante.

A ce titre, Bank Assafa vient de lancer l’assurance Takaful, produit complémentaire de la Mourabaha sous ses deux variantes avec son assureur Wafa Takaful, filiale de Wafa Assurance, Attijariwafa Bank et Al Mada.

L’assurance Takaful se base sur la mise en commun d’un fonds Takaful que constituent plusieurs personnes (participants). Ce fonds servira à assurer ces mêmes personnes des risques potentiels qui peuvent les atteindre, les couvrir contre différents types de dommages (physiques ou matériels) qu’ils seraient susceptibles de subir.

Concrètement les deux produits qui seront désormais commercialisés se déclinent comme suit :

Assafa Takaful Ousra

Assafa Takaful Ousra est un contrat d’assurance participative conforme aux avis du Conseil Supérieur des Oulémas, qui garantit le versement d’un capital décès ou invalidité absolue et définitive pour couvrir le financement Mourabaha.

Assafa Takaful Dari

Assurance destinée aux clients ayant bénéficié d’un financement Mourabaha immobilier et permet de couvrir le bien financé contre les risques suivants :

• Incendies et explosions,

• Dégâts des eaux,

• Bris de glace.

Bank Assafa, leader de la finance participative au Maroc

Chef de file de la finance participative, Bank Assafa ne cesse de capitaliser sur son expertise accumulée pendant 7 ans d’exercice. Filiale à 100% d’Attijariwafa Bank, premier groupe bancaire et financier au Maroc, Bank Assafa s’engage à répondre aux attentes de ses clients, conformément aux règles édictées par le comité de la charia pour la finance participative issu du Conseil Supérieur des Oulémas.

Dotée d’un large réseau d’agences dans les principales villes du Royaume, Bank Assafa met en place des solutions innovantes et adaptées, à travers une équipe dédiée, un centre de relation client, deux agences mobiles ainsi qu’une agence digitale, rendant la banque plus accessible.

Bank Assafa met son expertise dans le domaine de la finance participative à la disposition de ses clients, particuliers et professionnels, en leur proposant un service bancaire avantageux et des produits répondants à leurs besoins. Bank Assafa apporte des solutions aux clients qui souhaitent gérer leur activité bancaire au quotidien, placer leur argent ou lancer et développer leur projet.

Wafa Takaful

Wafa Takaful a été agréée par l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) pour effectuer des opérations d’assurances takaful famille, takaful investissement et takaful général.

Wafa Takaful, filiale à 100% de Wafa Assurance, a été pensée et dimensionnée pour être un opérateur multi distributeurs au service des banques participatives opérant au Maroc et plus généralement, au service des clients et assurés souhaitant souscrire des assurances conformes aux avis du Conseil Supérieur des Oulémas.

L’engagement de Wafa Takaful au service de la finance participative et de l’inclusion financière qu’elle sous-tend se fera sous la marque Wafa affichant ainsi son adossement au leader des assurances au Maroc et apportant ainsi toutes les garanties de professionnalisme, d’expertise et de qualité de services. Plus largement, cette nouvelle filiale vient confirmer une fois de plus le positionnement historique du Groupe Attijariwafa Bank comme acteur financier universel accompagnant les acteurs économiques et les ménages dans leur vie quotidienne et dans les moments clés, notamment dans le domaine de la banque participative à travers Bank Assafa.