KFC annonce l’ouverture d’un restaurant à Dar Bouazza et inaugure le premier Drive KFC au Maroc

KFC (Kentucky Fried Chicken), l’enseigne de restauration rapide qui se spécialise dans le poulet frit, poursuit son expansion au Maroc en ouvrant un restaurant à Dar Bouazza, Casablanca. Cette nouvelle ouverture bénéficie d’un emplacement stratégique sur la route d’Azzemour au niveau de la nouvelle ville de Dar Bouazza et dispose du premier Drive KFC au Maroc.

« Nous sommes particulièrement fiers d’inaugurer cette nouvelle ouverture d’un restaurant KFC à Dar Bouazza et de continuer toujours autant à rapprocher nos services de nos clients ; ce nouveau restaurant arbore un design nouvelle génération et offre un maximum de confort et de convivialité à ses visiteurs, en plus d’inaugurer le premier Drive KFC au Maroc », a déclaré Anas Kadmiri, Operations Manager chez KFC Maroc.

Occupant une superficie de plus de 800 m², le nouvel espace de restauration de KFC à Dar Bouazza a mobilisé un investissement de 20 millions de DH. Il se distingue par son design à la fois moderne et cosy et offre aux riverains de Dar Bouazza, mais aussi aux voyageurs qui empruntent la route côtière d’Azemmour, un vaste choix de menus qui ne manqueront pas de ravir leurs papilles. En plus d’espaces verts, il dispose d’un espace isolé réservé aux livreurs et met à la disposition des clients différentes options de restauration : sur place, à emporter, en livraison ainsi que le premier Drive KFC au Maroc. Ce premier restaurant muni de son drive signera également le nouveau Slogan des restaurants KFC équipés d’un Drive pour le plaisir des automobilistes : « Beep_Beep…Di KFC f yedik !

Le nouveau KFC de Dar Bouazza s’approvisionne exclusivement en produits locaux notamment le poulet qui représente l’ingrédient principal de l’enseigne, et ce dans le but d’encourager la consommation de produits 100% marocains. Le restaurant est géré par une équipe jeune, dynamique et compétente, qui est composée de 50 membres en emplois directs.

, tous recrutés localement. Cette équipe a bénéficié d’une formation KFC International qui a duré plusieurs semaines. Notons enfin que ce nouveau restaurant KFC s’inscrit dans une stratégie de développement ambitieuse menée par l’enseigne. KFC est présent dans les villes suivantes : Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir, Meknes, Kenitra et désormais à El Jadida. D’autres nouvelles ouvertures sont prévues dans les prochains mois.