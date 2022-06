Gear9 devient partenaire Salesforce, plateforme cloud N°1 mondiale de gestion de la relation client.

Gear9, agence spécialisée dans la transformation digitale entame une nouvelle phase dans son développement en devenant partenaire-consultant de Salesforce ; Plateforme Cloud numéro 1 mondiale de gestion de la relation client.

L’agence a pris le devant de la scène en initiant de nombreux chantiers de transformation digitale.

Gear9 a réussi à populariser une approche méthodologique structurelle de Design Thinking qui repense en profondeur les expériences utilisateurs et qui crée des expériences digitales uniques en phase avec leurs besoins.

Le partenariat avec Salesforce renforce la position de Gear9 en tant que figure emblématique de la Transformation Digitale et leader CX au Maroc et dans la région. Cette annonce a été faite officiellement à la toute première édition du prestigieux événement “Salesforce Live Casablanca” placé sous le signe de l’innovation et du partage d’expériences.

“Ce partenariat est pour nous la concrétisation de notre vision qui est de créer des expériences digitales uniques en phase avec les besoins des consommateurs. Ce qui s’inscrit parfaitement dans la vision et raison d’être de Salesforce qui offre une plateforme 360° intégrée permettant aux entreprises d’accompagner leurs clients pendant tout leur cycle de vie allant de la prospection, acquisition, conversion à la fidélisation. En Effet, ce n’est que le début d’une aventure innovante vers de grandes réalisations et de grands projets” indique Mounir Bouchiha, Directeur Général de Gear9.