Ford rejoint Catena-X et Responsible Supply Chain Initiative et s’engage pour des chaines d’approvisionnement toujours plus responsables et respectueuses de l’environnement

Ford adhère à deux initiatives clés de la chaîne d’approvisionnement qui visent à établir des normes industrielles pour le partage de données entre partenaires et l’évaluation du respect de l’environnement de ses sites de production.

La première initiative est le Catena-X Automotive Network, créé pour améliorer l’efficacité écologique de la chaîne d’approvisionnement automobile grâce à un échange de données continu entre partenaires. La seconde est la Responsible Supply Chain Initiative (RSCI), qui fournit des outils et des mesures pour parvenir à une chaîne d’approvisionnement plus durable.

« Alors que nous nous dirigeons vers un avenir électrifié, les chaînes d’approvisionnement responsables, transparentes et respectueuses de l’environnement sont la clé d’une mutation réussie de l’industrie automobile », a déclaré Werner Pütz, vice-président, Achats, Ford Europe. « En définissant et garantissant les normes d’échange de données sécurisées, Catena-X fournit une base solide pour les efforts de collaboration dans ce domaine crucial pour toutes les entreprises industrielles. Nous sommes extrêmement heureux de faire maintenant partie de deux initiatives révolutionnaires. »

Rejoindre ces initiatives est une étape importante pour que Ford atteigne la neutralité carbone dans son empreinte européenne des installations, de la logistique et des fournisseurs d’ici 2035. A cette échéance, Ford vise également le zéro émission pour toutes les ventes de véhicules en Europe.

Catena-X, pour un respect des normes

En tant qu’écosystème numérique et réseau collaboratif, Catena-X créera des normes uniformes pour l’échange de données et d’informations tout au long de la chaîne de valeur automobile. Ford rejoint ainsi un large éventail de partenaires du monde des affaires et de la science dans cette collaboration sans précédent entre les entreprises de l’industrie automobile.

Les domaines d’application comprennent la gestion de la qualité, la maintenance, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et le respect de l’environnement. Un flux plus fluide de données entre les membres et leurs partenaires mondiaux pourrait ainsi améliorer la gestion des problèmes en cas de pressions sur la chaîne d’approvisionnement, de pénurie de matières premières et de suivi des pièces. L’implication de Ford avec Catena-X aidera l’entreprise à garantir le respect des normes relatives aux droits de l’homme et à rendre les chaînes d’approvisionnement encore plus transparentes.

Une chaîne d’approvisionnement responsable

Ford est l’un des 14 membres fondateurs de cette initiative lancée par l’association allemande de l’industrie automobile VDA (Verband der Automobilindustrie). L’objectif du RSCI est de développer une évaluation standardisée pour évaluer les entreprises dans les chaînes d’approvisionnement automobiles, y compris la conformité sociale des conditions de travail, la sécurité au travail et la protection de l’environnement.

« Façonner un avenir durable nécessite d’adopter une approche holistique et d’offrir des solutions pratiques. Des initiatives telles que RSCI offrent aux entreprises la possibilité de travailler avec des normes industrielles avancées et communes pour chaque entreprise. Cela permet à un large éventail d’entreprises de travailler ensemble vers un objectif commun », a déclaré Helmut Philipp, spécialiste du développement durable chez Ford Europe, qui est devenu également vice-président du RSCI.

Ford s’engage à améliorer toutes les facettes de la chaîne d’approvisionnement tout en cherchant à identifier et à collaborer avec des organisations qui adoptent et appliquent des politiques pour protéger la planète. Le code de conduite des fournisseurs de l’entreprise décrit les exigences dans les domaines liés aux droits de l’homme, à l’environnement, à l’approvisionnement responsable en matériaux, aux pratiques commerciales responsables et légales et à la mise en œuvre associée de ces principes.