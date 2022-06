Dacia Maroc annonce la démocratisation de la mobilité électrique avec le lancement de son véhicule électrique, le plus abordable du marché marocain et européen  

Les Marocains peuvent dès à présent pré-réserver leur premier véhicule électrique urbain Dacia Spring. Agile, robuste, spacieuse, dotée d’une motorisation 100% électrique et d’une autonomie de 230 km WLTP (305 km WLTP city), Dacia Spring inaugure une ère nouvelle dans le Royaume : celle de la mobilité électrique accessible à tous. C’est le véhicule électrique le plus abordable du marché européen et désormais du marché marocain.

DACIA MAROC RELEVE LE DEFI DE DEMOCRATISER LA MOBILITE ELECTRIQUE EN VILLE

Depuis 15 ans, Dacia a bousculé le monde de l’automobile avec son modèle économique inédit et ses véhicules abordables, contemporains et centrés sur l’essentiel. Logan a démocratisé la voiture neuve en 2004. Duster a chamboulé le segment des SUV. Sandero, est la citadine préférée des Marocains. Aujourd’hui, Dacia ouvre un nouveau chapitre de son histoire avec l’arrivée de Nouvelle Spring, premier modèle 100% électrique de la marque. Dacia démocratise la voiture électrique avec le modèle le plus abordable du marché marocain. Une nouvelle offre qui répond parfaitement aux attentes des citadins marocains à la recherche d’une mobilité propre et économique.

DACIA SPRING BOUSCULE LES CODES ET S’AFFICHERA AU MAROC AVEC SA NOUVELLE IDENTITE

Dacia Spring incarne la révolution électrique. Elle vise à rendre la mobilité 100% électrique accessible à tous en proposant tout ce qui est essentiel (écran tactile, aides au stationnement, réplication smartphone, climatisation, vitres électriques …) à un prix inégalé.

Avec son look de baroudeuse, 4 vraies places à bord et un coffre de près de 270L, elle en offre bien plus que de nombreuses petites citadines. Sa polyvalence de charge (moins d’une heure en charge rapide* et moins de 14h sur une prise domestique) et son autonomie jusqu’à 305 km en ville (soit 230 km en cycle mixte WLTP) en font une électrique parfaite pour les trajets du quotidien.

*Pour 80% d’autonomie

Pour le marché marocain, Dacia Spring sera commercialisée avec la toute nouvelle identité de marque : Nouvel emblème Dacia Link, nouveau logotype, nouvelles couleurs.

Les clients marocains peuvent dès à présent pré-réserver leur future voiture électrique en remplissant le formulaire disponible sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Instagram et Facebook) et suivre toutes les indications. Ils ont la possibilité de choisir entre 3 versions : Cargo, la version utilitaire 2 places, idéale pour la livraison de marchandises en ville, et les 2 versions Essentiel et Expression. La version Essentiel est proposée avec le pack look SUV avec barres de toit, climatisation etlimiteur de vitesse. La version Expression offre en plus de l’Essentiel de nombreux équipements comme un écran tactile 7’’, l’aide au stationnement arrière ou la caméra de recul.

VERITABLE SUCCES COMMERCIAL EN EUROPE, DACIA SPRING ESPERE RENCONTRER LE MEME DESTIN AU MAROC

Depuis son lancement européen au printemps 2021, Dacia Spring a reçu plusieurs distinctions tels que le prix « Good Deal 2021 » aux Automobile Awards pour son meilleur rapport prix/prestations et le « Best Buy Car of Europe 2022 » décerné par le célèbre jury « Autobest ».

Avec plus de 40 000 commandes en huit mois, Spring a connu un excellent démarrage commercial en Europe. En rendant la mobilité électrique accessible à tous, Spring séduit à la fois des clients déjà familiers de la marque Dacia mais également une majorité de nouveaux clients.

En proposant une citadine au look SUV, 100% électrique, qui répond à l’essentiel des besoins des clients au meilleur prix, Dacia démocratise la mobilité électrique.

Dacia Spring sera disponible à partir de 190 400 DH HT pour la version CARGO et à partir de 223 500 DH TTC pour la version 4 places.

« Le lancement de Dacia Spring au Maroc est une véritable révolution : cette citadine urbaine 100% électrique s’affiche clairement comme le véhicule électrique le plus abordable du marché et permettra de démocratiser la mobilité électrique en ville. Dacia Spring rencontre un fort succès en Europe. Elle sera une réponse forte à la politique volontariste du Royaume de se positionner comme un acteur du développement durable. »

Fabrice Crevola, Directeur Général de la Marque Dacia au Maroc et Directeur Général de Renault Commerce Maroc