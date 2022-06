BCG Digital Ventures lance trois nouveaux centres d’innovation au Maroc et en Inde

BCG Digital Ventures (« BCGDV »), l’entité dédiée à la création de start up technologiques et à l’innovation du Boston Consulting Group (BCG), ouvre des centres à Casablanca, New Delhi et Mumbai. Cette expansion vient renforcer l’ancrage de BCGDV dans des écosystèmes à fort potentiel pour la création de nouvelles start-ups digitales et l’accélération de l’adoption des solutions d’intelligence artificielle (IA) et des nouvelles technologies.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

BCGDV rejoint ainsi le réseau établi du BCG dans la région et vient compléter son hub digital au Maroc aux côtés des entités spécialisées BCG GAMMA (IA) et BCG Platinion (Transformation technologique). Cette expansion vient s’appuyer sur l’expérience éprouvée de BCGDV et de son historique de succès à l’international dans la création et le lancement de start-ups innovantes et à fort impact.

Le Maroc joue un rôle de rampe de lancement pour les entreprises technologiques innovantes de plus en plus fort sur le continent africain. Par ailleurs, l’écosystème des start-ups en Inde est aujourd’hui le troisième plus grand au monde, après les États-Unis et la Chine. Le Maroc et l’Inde sont des terres d’avenir pour les entrepreneurs du monde de la technologie, avec un potentiel massif en matière d’innovation sur le digital et le climat.

BCGDV a déjà accompagné avec succès plusieurs acteurs de référence, publics et privés, au Maroc et en Afrique, dans le lancement sur le marché d’innovations technologiques en rupture. Parmi ces références au Maroc, la start-up Kenz’up a été la première plateforme technologique à proposer un programme de fidélité multimarques au niveau national.

« L’Afrique offre de nombreuses opportunités pour l’innovation digitale à travers l’IA et les nouvelles technologies émergentes, ce qui permettra d’améliorer significativement l’accès à l’éducation, à la santé, aux services financiers et à l’énergie », déclare Hamid Maher, Managing Director & Partner du BCG, nommé Lead du Centre BCGDV de Casablanca. « Par sa maitrise de la technologie, BCG Digital Ventures est dans une position unique pour matérialiser le potentiel de nos clients sur le digital et pour avoir un impact sans précédent dans la région. »

L’ensemble des centres d’innovation BCGDV à travers le monde, sont spécialement conçus dans un objectif de co-création et de collaboration, en rassemblant dans un seul et même espace nos experts mondiaux du lancement de start-ups technologiques et nos clients. Avec l’ouverture des centres au Maroc et en Inde, BCGDV sera présent dans 12 pays avec un total de 16 centres, respectivement à Berlin, Casablanca, Chicago, Dubaï, Londres, Los Angeles, Mumbai, New Delhi, New York, Paris, Riyadh, Shanghaï, Shenzhen, Singapour, Sydney et Tokyo.

« Quand nous décidons d’ouvrir de nouveaux centres BCG Digital Ventures, nous recherchons avant tout des environnements qui offrent de la diversité pour pouvoir créer et innover, un potentiel pour déployer les technologies de pointe de manière novatrice, ainsi que des opportunités de croissance accélérée », selon Stefan Gross-Selbeck, Managing Director Monde de BCG Digital Ventures. « Plus important encore, nous ciblons les régions où nous aurons un impact significatif sur les personnes, la technologie et la société dans son ensemble, c’est la raison pour laquelle nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée d’être le fer de lance de l’innovation dans la région à travers nos nouvelles implantations au Maroc et en Inde. »