ABL Aviation rejoint le programme de partenariat stratégique de l'IATA

ABL Aviation, société mondiale de gestion d’investissements aéronautiques, a rejoint le programme de partenariat stratégique de l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA).

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

L’IATA est une association professionnelle qui représente environ 290 compagnies aériennes, représentant ainsi 83% de l’ensemble du trafic aérien mondial.

Ce programme permettra à ABL Aviation de travailler avec quelques-unes des principales compagnies aériennes au monde et d’utiliser son expertise industrielle pour relever les défis du secteur, tels que la reprise après la pandémie de COVID-19 ou encore l’amélioration de la durabilité du transport aérien.

En travaillant avec l’IATA, ABL Aviation obtiendra un aperçu unique des priorités des compagnies aériennes, interagira avec les décideurs mondiaux et promouvra des solutions essentielles pour l’avenir de l’industrie aéronautique.

ABL Aviation pourra également participer au développement de nouvelles initiatives des compagnies aériennes en plus de rejoindre des groupes de travail chargés de relever les défis spécifiques du secteur. Parmi plus de 40 domaines d’intervention qui couvrent pratiquement tous les aspects des opérations des compagnies aériennes, la société de gestion d’actifs rejoindra ceux dont les membres d’équipe d’experts pourront apporter leurs connaissances aux groupes de travail et aux task forces, chargés de faire progresser le secteur.

La société mondiale de gestion d’actifs rejoindra un réseau de près de 400 partenaires stratégiques de l’IATA, notamment des aéroports, des compagnies aériennes, des banques, des sociétés de conseil, des bailleurs, des entreprises de maintenance et réparation en plus des des équipementiers.

« L’IATA contribue à façonner la politique du secteur sur les questions essentielles de l’aviation et ABL Aviation est très enthousiaste à l’idée d’en faire partie et de pouvoir renforcer ses relations avec les principales parties prenantes », a déclaré Ali Ben Lmadani, fondateur et PDG d’ABL Aviation.

« La société aura également l’occasion d’être reconnue pour sa collaboration avec l’IATA au service de l’industrie du transport aérien, en travaillant ensemble pour parvenir à une industrie aéronautique sûre, sécurisée et durable qui connecte notre monde », a ajouté M. Ben Lmadani. « Nous sommes impatients de travailler avec le vaste réseau de l’IATA pour promouvoir les meilleures pratiques et stimuler l’innovation dans notre secteur. »