[Tribune] À Aziz Akhannouch, mon ex-camarade du Mouvement de tous les démocrates

Mais l’heure est grave. Non seulement pour notre pays et notre peuple, mais également pour tous les peuples du monde, hélas. Les crises et pénuries annonciatrices de tensions sociales sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale se multiplient : crise alimentaire, crise climatique, crise sanitaire, crise énergétique, guerres ouvertes ou larvées, recrudescences de mouvements terroristes, rebellions, crises politiques, et pire encore : effondrement total d’États-nations.

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

Tout homme politique digne de ce nom devrait faire aujourd’hui sien le souci, non pas de s’acquitter de la gestion des affaires courantes comme le ferait n’importe quel cadre exécutant, certains diraient technocrate, mais de prendre…