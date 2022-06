INEOS CYBERFORCE signe une convention de partenariat avec la multinationale CYBERGYM

Le Groupe Ineos Cyberforce, acteur majeur dans le domaine du conseil et d’intégration de solutions Réseau, Cloud, Cybersécurité et Supervision des applications et des infrastructures (APM) au Maroc et en Afrique, annonce la signature d’une convention de partenariat avec la multinationale Cybergym des solutions de cyber formation sous format de boothcamp.

À travers ce partenariat, les deux opérateurs partageront leurs expertises dans le domaine de la cybersécurité, et fourniront ensemble leur savoir-faire aux clients marocains et de l’afrique de l’ouest.

« Nous sommes ravis de signer ce partenariat avec ce leader mondial de la cyber-formation. Dans l’avenir, nous allons unir nos forces pour fournir des solutions de cyber-formation sur mesure aux organisations (Cyber Academy Interne) et répondre d’une manière plus efficace à leurs attentes, de plus en plus grandissantes, que ce soit au Maroc ou dans d’autres pays africains francophones », annonce M. Reda Bakkali, CEO de Ineos Cyberforce.

«Nous sommes honorés de collaborer avec un acteur marocain de haut niveau, dont l’expertise et de renommée au Maroc et dans le continent. Nous ambitionnons d’accompagner les opérateurs au Maroc et en Afrique dans leurs stratégies de cybersécurité». Déclare M. Ahmad Elkhatib de Cybergym.

Suite au déclenchement de la crise sanitaire, les cyber-menaces ont accusé une propagation exponentielle dans le monde entier. Afin de contrer cette prolifération, les organisations implémentent des mesures sécurisées pour protéger leurs activités et leurs données à caractère professionnelles. Un besoin grandissant, auquel les deux partenaires sauront répondre avec efficience, en apportant des réponses exhaustives et une expertise avérée et simple à déployer.

Afin de concrétiser de ce partenariat, Ineos Cyberforce et Cybergym, ont tenu une séance ouverte à la presse, dans laquelle ont été présenté, en direct, des démonstrations de cyber-défense en live, dans le cadre du Cyber Range ; un environnement virtuel qui permet de faire des simulations et des entraînements aux cyber-attaques.